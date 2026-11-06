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補助長者健保費政院副署最後期限 6大藥界團體再發聲

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
立法院通過「老福法」，補助滿65歲長者健保費，引發朝野論戰，今天為行政院覆議期限。聯合報系資料照
立法院通過「老福法」，補助滿65歲長者健保費，引發朝野論戰，今天為行政院覆議期限。聯合報系資料照

今天為行政院決定是否副署「老福法」修正案，補助65歲以上、所得稅率20%以上長者健保費最後期限。六大藥界團體今天再次發聲，指擴大長者健保費補助同時，應規畫財源，兼顧受薪階級、年輕世代、高齡族群負擔能力，避免公共財政壓力，盼後續配套規畫過程中，持續透過充分專業評估與社會對話，邀集政府、長者代表、醫界、病友團體、社福組織及相關專業團體共同參與。

六大藥界公協會包括中華民國開發性製藥研究協會（IRPMA）、中華民國西藥商業同業公會全國聯合會、台北市西藥代理商業同業公會、台灣藥品行銷暨管理協會、台灣自我照護產業協會、台灣研發型生技新藥發展協會。

六大藥界團體表示，理解各界希望減輕長者生活負擔、完善高齡照顧的用心，對仰賴固定收入生活的長者而言，每一筆支出都影響日常生活，如何讓有需要的長者獲得適切支持，同時維持全民健保穩健運作，是社會共同關心的重要課題。

台灣已邁入超高齡社會，六大藥界團體指出，隨著高齡人口增加，慢性疾病及長期醫療照護需求持續成長，健保制度的永續與完善更形重要。相對而言，工作年齡人口逐漸減少，健保財務也將面臨長期挑戰。因此，擴大長者保費補助的同時，如何建立穩定且可持續的財源規畫，兼顧受薪階級、年輕世代與高齡族群的負擔能力，避免增加未來公共財政壓力，值得各界共同關注。

六大藥界團體強調，全民健保的珍貴之處，在於全民共同參與、風險分攤及量能負擔，讓民眾在人生不同階段，都能在需要時獲得適切醫療照顧。對於經濟弱勢及確有需要的長者，政府應持續提供必要支持；在完善補助制度的過程中，也期待能充分了解不同長者的實際需求，審慎評估補助對象、經費來源、世代負擔及既有弱勢醫療保障的銜接，讓公共資源發揮更完善的照顧效益。

六大藥界團體期盼，相關政策在後續推動與配套規畫過程中，能持續透過充分的專業評估與社會對話，邀集政府、長者代表、醫界、病友團體、社福組織及相關專業團體共同參與，並以公開透明的資訊說明政策財務與長期影響，凝聚更多社會共識。讓長者照顧與健保永續相互支持，使全民健保持續守護每一個世代的健康。

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