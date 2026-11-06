長庚133學者登全球前2%科學家 年度與終身榜全國雙料冠軍

美國史丹佛大學專家團隊最新公布「全球前2%頂尖科學家榜單」，長庚醫療體系共100位學者上榜，其中「終身科學影響力」入選77人，「2025年度科學影響力」入選56人，雙雙高居全國醫療機構之冠。

長庚醫院指出，這次「全球前 2% 頂尖科學家榜單」共有100位長庚醫療體系學者榮登榜單、累計入榜達133人次；其中 33 位學者同時囊括「終身科學影響力」與「2025年度科學影響力」雙榜殊榮。

長庚醫院表示，長庚醫療體系在國際頂尖科學家榜單中的入選規模呈現穩健的躍升曲線。年度榜單入選人次自2019年的26人次一路攀升至2025年的77人；終身榜人數亦從早期的22人穩步增至56人，雙雙高居全國同儕醫療機構第一，入選總人數榮登國內醫療機構之冠，穩居國內醫療機構研究領航地位，充分體現長庚長期深耕研究、厚植人才培育的卓越成效。

長庚醫院依據該榜單各子領域（Sub-field）之學術引用與影響力指標分析：年度榜中，魏福全、郭和昌、吳佩昌、郭昶甫及黃璟隆等5位醫師，分別於外科、兒科、眼科與視光學、關節炎與風濕病學及過敏學領域榮登全國第一；終身榜則由魏福全、郭承統及黃璟隆3位醫師，分別於外科、皮膚與性病學及過敏學領域名列全國第一。此項成果充分展現長庚醫療體系在醫學研究的持續投入與長期累積的學術影響力，並彰顯醫師深耕專業、追求卓越的研究精神。

長庚醫院表示，本次入選學者遍及林口、高雄、基隆、嘉義及土城等院區，涵蓋醫師、醫事及研究人員等跨專業研究團隊。其中包含廖運範院士、魏福全院士、陳敏夫教授、閻紫宸教授、楊智偉教授，及陳肇隆教授等6位學者，在2019 至 2025年間連續7年同時在雙榜中全勤入榜，為後進卓越研究傳承之標竿。

長庚醫院強調，秉持「取之於社會、用之於社會」初衷，未來將持續整合跨院區研究資源與核心實驗室優勢，加速基礎研究向臨床應用的轉譯步伐，持續為台灣與全球醫療科技發展貢獻心力。