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兩波東北季風接力襲台！下周一全台有感轉涼 北台低溫急跌1字頭

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
未來1周受到兩波東北季風影響，其中第一波為今天到明天，第二波預計周日晚上到下周二。在東北季風影響期間，迎風面有比較明顯的雨勢出現，氣溫在北部和東半部有下降的狀況。聯合報系資料照
未來1周受到兩波東北季風影響，其中第一波為今天到明天，第二波預計周日晚上到下周二。在東北季風影響期間，迎風面有比較明顯的雨勢出現，氣溫在北部和東半部有下降的狀況。聯合報系資料照

明天是24節氣的立冬。未來1周受到兩波東北季風影響，中央氣象署氣象預報中心技正謝佩芸表示，第一波為今天到明天，第二波預計周日晚上到下周二。在東北季風影響期間，迎風面有比較明顯的雨勢出現，氣溫在北部和東半部有下降的狀況。

天氣現況，她說，台灣附近今天風向偏東北風，且會漸漸轉為偏東風，所以迎風面東半部地區雲量比較多一些，西半部地區屬於背風面，所以天氣以晴朗穩定為主。

煙花颱風已經變性為溫帶氣旋。謝佩芸表示，另外在關島東方海面，今天上午8時有新的熱帶性低氣壓生成，它未來會先朝西北西方向移動，後續往東北轉向的機率比較高，所以對台灣天氣直接影響的機率相對比較低，未來留意北部和東半部海面可能帶來長浪的情形。

謝佩芸說，今天受到東北季風增強的影響，台灣附近以東北風為主，這波東北季風影響的時間主要是今天到明天。周日之後，整個高壓東移出海，台灣附近轉為偏東風，天氣會比較回穩。但很快地，下一波東北季風在周日晚上影響台灣。

周日晚上開始，北方另一波高壓逐漸南下，台灣附近東北風增強。謝佩芸表示，下周一、下周二高壓位置相對今明兩天影響台灣的東北季風比較偏南邊一點，所以帶來的風會比今明兩天更強，且後續涼空氣會比較明顯。接下來一段時間氣溫變化幅度會比較大一些，要多加注意。

降雨趨勢，她說，台灣附近目前在東半部地區雲量偏多，今天下半天開始到明天，水氣也會稍微增多，所以在東半部地區降雨狀況會比較多一些。大台北、宜蘭、花蓮地區，尤其是宜花地區今晚到明天要留意局部大雨出現。南部山區中午過後可能有零星短暫雨，其他地方大致上多雲到晴的穩定天氣。

謝佩芸表示，周日各地天氣大多回穩，以多雲到晴為主，只有東半部零星短暫雨。不過，隨著下一波東北季風開始影響，周日晚上起迎風面降雨會逐漸增加，下周一、下周二由於這波東北季風的風力比較強一些，水氣也推得比較進來一點，所以大台北、東半部地區有些降雨狀況，大台北和宜蘭要留意局部較大雨勢，其他縣市也可能有局部短暫雨出現。整體來說這波東北季風到下周三之後逐漸減弱，屆時各地天氣再度回穩。

溫度趨勢，謝佩芸說，今明兩天東北季風影響之下，北台灣、宜花地區整天溫度感受上沒有前幾天這麼熱，白天高溫在桃園、台北、宜蘭、花蓮地區25至26度左右，竹苗、台東地區27至29度，中南部地區不受影響，白天高溫30、31度，南北溫差比較大，明天氣溫和今天類似。

周日氣溫回升，謝佩芸表示，下次氣溫更明顯下降時間是下周一之後，這波東北季風帶來的涼空氣會更明顯，各地氣溫下降幅度會更大，預期下周一至下周三這段時間，中北部、宜蘭地區，低溫有機會來到18至20度，局部空曠地區會再低2至3度左右，中南部、台東地區低溫可能20至22度附近。所以全台各地都會有轉涼的感覺，白天高溫也會下降，建議準備薄外套。下周三、下周四氣溫又會逐漸再回升。

謝佩芸表示，未來1周兩波東北季風，迎風面雨勢會比較大，今明兩天的東北季風雨比較大的地方在宜花地區，北部、東北部也有稍轉涼的感覺。下一波東北季風影響更加明顯，影響時間是周日晚上到下周二，桃園以北和宜蘭地區容易有降雨狀況，且天氣也會轉涼，花蓮、台東地區也會有局部性短暫雨，中南部天氣大致穩定、會有比較涼的感覺，日夜溫差大。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

東北季風 低溫 氣象署

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