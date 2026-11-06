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網友查兒虐數據驚見「404」？ 衛福部：絕不可能為選戰話題蓋牌

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
兒虐議題浮上枱面。示意圖。圖／AI生成
兒虐議題浮上枱面。示意圖。圖／AI生成

台北市長候選人沈伯洋稱台北市兒虐為六都第一，又指手上沒有數據，「是用猜的」，讓兒虐議題浮上枱面。不過，近期有網友及立委眼尖發現，衛福部官網的兒虐數據頁面，竟出現「404」找不到網頁情況，質疑衛福部蓋牌數據。實際查看相關網站，數據均可正常下載。對此，衛福部保護司指出，兒虐統計為公開的公務統計項目，由衛福部統計處統一發布，絕不可能因應選戰，就將數據隱藏。

衛福部保護司司長郭彩榕說，兒虐各項統計數據，包括通報件數、各類型遭虐待人數、施虐者統計、家內兒虐致死統計等，均為衛福部統計處定期統一發布的公務統計資料，為公開資訊，任何民眾均可上官網查看，截至目前並未接獲民眾反應網站異常，「404」畫面從何而來仍須釐清，將請內部人員重新檢視網站運作是否正常，但衛福部絕不可能因應選戰話題，而隱藏或下架應公布的統計資料。

今天上午10時許，衛福部網站可下載兒虐數據統計，最新數據統計至今年1至6月，檔案中並有不同年分統計，且依縣市、性別、兒虐類型等，詳細區分件數。資料顯示，今年上半年六都遭兒虐人數，依序為新北960人、高雄634人、台中592人、桃園405人、台北386人、台南231人；2025年全年六都兒虐人數，依序為新北2147人、台中1327人、高雄1283人、台北894人、桃園777人、台南532人。

至於兒虐致死個案，衛福部公開的統計資料為遭父母、照顧者等家庭成員的「家內受虐致死」個案，今年1至6月累計個案數為8例，六都內最高案件數落在桃園、台中、台南三縣市，均為2例，台北則無任何案例；2025年全台合計19位兒少在家受虐致死，最高案件數為嘉義、苗栗各3例，台北市案例為1例。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

※兒虐統計資料網址

今天上午10時許，衛福部網站可下載兒虐數據統計，最新數據統計至今年1至6月，檔案中並有不同年分統計，且依縣市、性別、兒虐類型等，詳細區分件數。圖／取自衛福部統計資料
今天上午10時許，衛福部網站可下載兒虐數據統計，最新數據統計至今年1至6月，檔案中並有不同年分統計，且依縣市、性別、兒虐類型等，詳細區分件數。圖／取自衛福部統計資料

衛福部 兒虐 選戰

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