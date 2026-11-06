謝謝讓我探索世界！台大住院醫靠林芳郁基金會贊助 登全球脊椎盛會

各專科領域國際醫學年會，輪流於世界各國舉行，然而，我國公立醫院受預算制度限制，連送年輕醫師出國進修、參加年會，都必須仔細精算，讓國內年輕醫師發展受限。台大醫院院長余忠仁感嘆，我國預算管理嚴格，公立醫院「想多送年輕醫師出國也不行」，亟需外部力量協助。一名台大住院醫師指出，他近期遠赴土耳其參加全球最大規模脊椎盛會，靠得是林芳郁基金會贊助機票。

曾任台大、北榮、亞東三家醫學中心院長的林芳郁，失智後由家人為其在去年成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，贊助台大醫院外科部舉辦各式工作坊，及補助年輕醫師赴海外進修，日前舉辦首年成果發表。余忠仁說，台大醫院作為公立醫院，經費全數為「預算制」，雖有出國進修、出席醫學會議預算，但其管理相當嚴格，為避免超出預算，醫院送人出國時需精打細算。

余忠仁說，醫院多希望送更多年輕醫師出國進修，學習最新醫學知識，回台後有更多成長機會，但不論教育部體系的台大醫院、榮民體系的台北榮總，均受限預算制度，「想多送人出國也不行」，需由外部力量協助，企業家尹衍樑生前曾給北榮高額贊助，讓該院每年多送許多年輕醫師出國，如今林芳郁基金會成立，也讓台大有此機會，透過外界捐助，讓年輕醫師獲得成長機會。

林芳郁基金會114年度共補助21人次台大年輕醫師出國研修，金額達120萬2314元；115年度截至10月16日止，已補助23人次，總金額達184萬8988元。

台大醫院外科部第二年住院醫師潘威霖說，他今年5月份向基金會申請補助，由基金會贊助來回機票，隨台大醫學院神經外科臨床副教授曾峰毅遠赴土耳其伊斯坦堡，參加全球最大的脊椎會議「Global Spine Congress 2026 」，並上台發表數篇研究的口頭報告。他認為基金會就像為先天心臟病病童主刀的醫師，讓年輕醫師像病童一樣，獲得探索世界的機會，他對此非常感謝。

林芳郁妻子、林芳郁基金會董事長林靜芸說，林芳郁從台大轉任台北榮民醫院院長後，「原以為台大已很窮，沒想到北榮更窮」，當年醫療淨利不足1.5%，為改善北榮「萬年主任」陋習，林芳郁想栽培年輕人，卻苦無預算，最終找上尹衍樑協助，一場餐會中夫妻二人本想把尹灌醉後開口，孰料二人比尹先醉倒，尹則大方捐助2.7億，前後協助100名醫師出國。

林靜芸說，林芳郁退休後，心中掛念台大醫院，也想幫助台大送更多年輕醫師出國深造，生病後家屬協助他完成心願，包括出書分享照顧林芳郁經歷，在全台完成超過50次演講等，並在過程中成功募集款項，有人寄來2000元小數目捐款，說贊助基金會，希望民眾生命了能有好的醫師醫治，也有人慷慨解囊數十萬，認為醫師有更好的醫術，對社會而言有正向助益。

台大醫院院長余忠仁感嘆，我國預算管理嚴格，公立醫院「想多送年輕醫師出國也不行」，亟需外部力量協助。記者林琮恩／攝影