查帕卡颱風最快周末生成 未來將大角度轉折 專家曝影響台灣機率

查帕卡颱風有機會形成，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，關島東北方的東風波擾動99W，經過一夜雲型已經有些樣子，逐漸會發展起來，今天到明天之間有機會先增強為熱帶性低氣壓，周日到下周一之間可能進一步發展為今年第31號颱風查帕卡。

他說，未來預報顯示，由於下周前半有比較深厚的西風槽東移，太平洋高壓有機會出現明顯的東退。因此，模式預期將生成的查帕卡颱風，會在琉球東南方較遠處，大角度往東北或東北東方向轉折而去。加上預報顯示，這個天氣系統未來的範圍並不大，對台灣來說預期沒有明顯影響。

如果查帕卡颱風順利生成，吳聖宇表示，今年的1至11月就都有颱風形成的紀錄。只差12月，就成為自2015年以來再度出現全年每個月都有颱風生成的情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。