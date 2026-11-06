美沙冬治療10多年 染毒男：我愈來愈少想找海洛因

一名長年接受美沙冬減害治療的男子仍持續用藥，自述愈來愈少追求海洛因，他說曾想靠意志力停止使用，卻難以克服戒斷症狀，生活反覆繞著尋找海洛因打轉，接受減害治療後，使用海洛因的念頭逐漸減少，是他最直接感受到的幫助。光田綜合醫院身心科主任温偉鈞醫師指出，戒癮成效不能只看是否停藥，也要了解物質使用、戒斷症狀與生活受到的影響是否改善。

温偉鈞醫師指出，成效要看是否仍使用海洛因、戒斷症狀是否改善，及日常生活受到的影響。「跟治療前的自己比較」，才能看見持續用藥期間的進展。以這名患者而言，尋求海洛因的念頭減少，是值得重視的訊號。治療要幫助他減少被渴求與戒斷症狀，而持續用藥是否仍有必要，須評估症狀控制與再次使用的風險，不能只以是否停藥判斷成效。

藥物之外，患者也可能面對情緒與生活難題。光田成癮治療由温偉鈞醫師、個管師林鈺芸及心理師許庭芸共同參與，照護涵蓋症狀評估、日常追蹤與心理支持，了解服藥之外的需求。心理團體透過生活近況的分享，逐步建立信任、了解患者的困難。相關課程也納入探索自我與藥物使用之關聯、壓力與藥物使用管理、法律規範等，協助患者提升對用藥行為的覺察及提升戒除動機，回應治療之外的生活需求。林鈺芸表示，這名患者從不太回應詢問，到主動分享心情，讓團隊更能了解他的感受。

成癮治療團隊的重要性，在於症狀穩定後，生活壓力未必消失。患者若仍想使用，需要釐清是戒斷不適、情緒困擾或其他因素，才能討論藥物與心理、生活支持如何配合。温偉鈞表示，患者若仍有使用海洛因的念頭，需進一步了解是戒斷不適、情緒困擾或其他因素，再評估所需協助。部分患者可經評估逐步減量、停藥，但療程長短因人而異。持續用藥期間的改善值得被看見，是否適合停藥，是另一項需要審慎評估的治療決定。