霸王級寒流又要來了？ 賈新興破解迷思 曝決定冷不冷的關鍵因素

近來網友熱議霸王級寒流是否又要來了？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興以2016年1月霸王級寒流的歷史觀測數據，破解迷思。平流層突然增暖（SSW），加上北極震盪（AO）負相位，台灣一定會爆發霸王寒流嗎？「答案是完全不一定，不要看到黑影就開槍」。

SSW是什麼？賈新興今天在臉書表示，1952年由德國氣象學家Richard Scherhag透過探空氣球發現，指極區高空10至50公里的平流層溫度在幾天內異常暴升。「時間滯後性」，高空的增暖訊號向下傳遞到地表，通常需要2至4周（半個月到1個月） 的時間，而且統計上，並非每一次SSW都會引發地面寒潮。

2016年霸王寒流歷史實證，他說，2016年台北測得4度低溫是在該年1月24日，但當時北極震盪（AO）負相位最強的時間點是在1月15日，兩者有5到7天的時間差。更重要的是，在AO負相位期間，台北也曾出現將近18度的高溫。

賈新興表示，關鍵在於「大氣氣流擺盪與阻塞高壓（Omega）位置」。極渦潰散後，冷空氣會順著西風帶扭曲的「Omega 阻塞高壓」左右兩側低壓槽向南傾洩。冷空氣到底流到歐洲、北美，還是東亞？台灣當時是在溫暖的高壓脊上、還是冷空氣槽線下？這才是決定冷不冷的關鍵。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。