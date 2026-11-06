查帕卡颱風最快明天生成 賈新興：天氣2階段轉折 下周一氣溫大跳水

下周低溫叩關1字頭。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預報顯示，未來1周將會有兩波東北季風南下台灣。特別要注意下周的東北風，目前看起來很可能是入秋最明顯的一波。中部以北、宜花的最低溫，有機會挑戰睽違大半年的1字頭。「深秋的氣息，不遠了」。

2026-11-06 06:32