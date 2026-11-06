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查帕卡颱風最快明天生成 賈新興：天氣2階段轉折 下周一氣溫大跳水
明天就是24節氣立冬，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，未來氣溫兩階段轉折，周日短暫回溫，下周一強冷空氣急墜。周日東北風休兵1天，全台天氣相對晴朗穩定，白天高溫再度回升到接近30度。下周一至下周三，強東北風發威，北台灣降溫超有感，白天高溫直接大跳水22至24度，清晨夜間低溫下探18至19度，空曠處低溫更低。
至於中南部與東部，賈新興表示，白天高溫略降1至2度，早晚溫差顯著拉大。他說，下周四起溫度回升，白天高溫逐步回升至27至30度。
熱帶系統動態，他說，預估明天至周日查帕卡颱風有機會生成，氣候上11月平均仍有約2個颱風生成，屬於正常大氣現象。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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