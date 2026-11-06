明天迎立冬 東北季風接力北東有雨 下周一冷空氣較強全台降溫

東北季風南下影響，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，今天北部、東部天氣大致為陰時多雲，大台北地區上午仍有陽光露臉，下午起雲量增多，轉多雲時陰天氣，氣溫上感受舒適到偏涼，高溫約24至26度，迎風面北海岸至東部有短暫陣雨發生，東北季風帶來的水氣於台灣東側居多，宜花東沿海局部會有偶較大雨勢機會，不排除局部單點有大雨機會。

另外，新竹以南地區天氣較為穩定，大致為晴時多雲的天氣型態，白天氣溫28至32度，夜間清晨受輻射冷卻，溫差稍明顯，局部低溫20至22度。

明天是24節氣的立冬。薛皓天表示，明天東北季風逐漸減弱，晚間轉高壓迴流偏東風影響，台灣附近濕度偏高，預估東北部、東部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北為多雲時陰天氣，局部也有偶短暫雨機會，桃園以南天氣為晴時多雲天氣。北部、東部高溫為23至25度，新竹以南高溫約28至32度，西部日夜溫差偏大。

他說，周日偏東風環境，各地天氣為晴時多雲，白天高溫回升，北部高溫約27至30度。西部受偏東風沉降影響，氣溫較暖熱，高溫約30至33度。晚間中高層槽線由長江流域東移出海，新一波東北季風南下，且有水氣移入，北海岸至東北部地區局部有短暫陣雨，大台北地區雲量也偏多，其餘地區天氣維持晴時多雲。夜間受輻射冷卻西部地區日夜溫差大，局部低溫20至22度，留意日夜溫差變化。

下周一受偏強的東北季風影響。薛皓天表示，下周一、下周二苗栗以北、東部大致為陰時多雲有短暫陣雨天氣，大台北及宜蘭山區局部有大雨機會，台中以北天氣維晴到多雲。北部、東北部降溫明顯，高溫約21至23度，中部以南及花東高溫約26至30度，各地氣溫皆有下降。

他說，下周三東北季風強度漸減弱，東北部、東部為多雲時陰局部偶短暫陣雨天氣，大台北地區為多雲，其餘地區天氣維持晴時多雲。 北部、東北部高溫回升至25度左右，中部以南高溫約28至32度，中部以南地區日夜溫差將會擴大。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。