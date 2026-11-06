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台東太麻里規模4.4有感地震 最大震度3級

聯合新聞網／ 台北訊
11/06-08:37台東縣太麻里鄉發生規模4.4有感地震
11/06-08:37台東縣太麻里鄉發生規模4.4有感地震

2026年11月6日08時37分41秒，台東縣太麻里鄉發生規模4.4地震，震央位於台東縣政府西南方約12.9公里處，震源深度7.9公里，屬於極淺層地震。這次地震因震源距離淺且鄰近人口集中地區，造成有感搖晃。最大震度為太麻里3級，震感明顯，附近區域均有不同程度震動感受。

最大震度3級地區：台東縣

此次地震最大震度為3級，分布於台東縣太麻里鄉。3級震度屬於弱震，幾乎所有人均可感覺搖晃，房屋會發生輕微晃動，碗盤及門窗可能發出聲響。靜止的汽車明顯搖晃，懸掛物也有擺動。建議市民在地震發生時，保持冷靜，迅速執行「趴下、掩護、穩住」的防震動作，避免靠近玻璃窗，以免發生玻璃破裂傷人情事。若有震後異常，應檢查家中結構安全，並做好初步防災準備。

最大震度2級地區：屏東縣

屏東縣部分地區感受到2級輕震搖晃，部分人可感覺到搖動，電燈及懸掛物會有輕微擺動。建議民眾保持警覺，注意周遭環境狀況。

最大震度1級地區：高雄市、花蓮縣、台南市、嘉義縣、雲林縣、嘉義市

高雄市、花蓮縣、台南市、嘉義縣、雲林縣及嘉義市等地則有微震感受，多數人僅於靜止狀態時感知輕微搖晃，無須過度恐慌。

由於震度為3級，即屬弱震範圍，仍提醒民眾依據防震守則行動。地震時應保持冷靜，注意自身安全，並避免在震央附近逗留。地震後建議檢查水、電、瓦斯管線，如發現異常應立即通報並遠離危險區域。此外，近日請注意可能的餘震發生，保持警覺並做好應變準備。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署

台東 地震 規模

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