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換肝重生15年 他捐款回饋台中慈濟醫院移植團隊

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
換肝重生的孫姓男子（左）捐善款回饋醫療團隊，由器官移植中心主任鄭紹彬（右）代表接受並回贈感謝狀。圖／台中慈濟醫院提供
換肝重生的孫姓男子（左）捐善款回饋醫療團隊，由器官移植中心主任鄭紹彬（右）代表接受並回贈感謝狀。圖／台中慈濟醫院提供

孫姓男子曾長期酗酒導致嚴重肝病、接受換肝，現已健康生活15年。當年病況惡化，他一度自覺可能撐不過去，曾打算要等兒子滿18歲後做活體肝臟捐贈。在兒子成年前一個月，他幸運等到大愛捐肝，在台中慈濟醫院器官移植中心主任鄭紹彬帶領團隊下接受移植，重新找回人生。15年來持續工作、陪伴家人，他最近以捐助善款的方式回饋當年救命的醫療團隊。

孫男經營環保工程公司近30年，過去因工作應酬頻繁，飲酒幾乎成了生活一部分。長期飲酒造成嚴重酒精性肝炎，陸續出現腹水、肝昏迷等症狀，病情反覆惡化，多次進出醫院。民國100年病況最嚴重時，他知道肝臟已經撐不下去，若必須換肝，只能苦等兒子滿18歲後做活體肝臟捐贈。

轉機在兒子滿18歲前一個月，他等到大愛捐贈的肝臟接受換肝，順利度過最危險的一關。手術後他下定決心戒酒。「這個肝是別人捐給我的，我一定要好好珍惜！」孫男說，想到捐贈者與自己素不相識，卻讓自己重新擁有活下去的機會，更讓他感受到生命得來不易，從此不再碰酒。出院時，他又得知兒子即將成為爸爸，自己也要升格當阿公，接連而來的好消息，讓原本差點中斷的人生重新有了盼望。

休養約半年後，孫男重新回到工作崗位，至今仍持續從事環保工程。工作有時需要長時間在外奔波、搬運及整理回收物，對體力是一大考驗，他靠規律生活與持續回診追蹤，一路健康走到現在。「以前是自己不愛惜身體，換肝以後更知道健康有多重要。」孫男說，現在最大的幸福，就是身體健康，還能繼續工作、陪伴家人，看著孫子長大。

15年來，孫男持續與鄭紹彬主任及移植團隊保持聯繫，回想當年接受治療的過程，他始終感謝對醫療團隊，更期盼將自己獲得的幸運延續下去。因此，他決定捐助善款，回饋當年救回自己的醫療團隊，並希望支持器官移植醫療相關的學習與發展，讓團隊持續累積肝病治療經驗、精進醫療技術，幫助更多肝病友獲得治療機會。

鄭紹彬主任回贈感謝狀給孫男，他表示，病人接受治療後能夠平安回到生活、工作，甚至陪伴下一代成長，就是對醫療團隊最好的回饋。

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