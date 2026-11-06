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男肛門爆漿雷射閉合3廔管 醫師提醒過度進補恐誘發痔瘡發作

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
駐診在李綜合醫院的台中榮總大腸直腸外科主治醫師曾禹康說，患者肛門有三條廔管很罕見。記者游振昇／攝影
駐診在李綜合醫院的台中榮總大腸直腸外科主治醫師曾禹康說，患者肛門有三條廔管很罕見。記者游振昇／攝影

明天是立冬，許多人會進補，但小心別補過頭。一名50多歲男子因肛門廔管已在其他醫院開刀2次，最近不只之前2個傷口又流膿，竟然還跑出了第3個洞，醫師使用廔管雷射閉合術，保留患者括約肌的功能，術後已經改善，患者也逐漸恢復正常，後續追蹤觀察。醫師提醒，過度進補恐會誘發痔瘡發作或出血，廔管患者術後也不宜進補。

駐診在李綜合醫院的台中榮總大腸直腸外科主治醫師曾禹康表示，患者可能肛門有分泌物沒有及時清洗，或是衛生習慣不好，肛門內部腺體因為細菌感染、阻塞長膿包患有廔管，且其廔管穿過比較多的肛門周圍括約肌肉，屬於位置比較深、結構也比較複雜的高位廔管。

曾禹康表示，患者之前因肛門廔管流膿，曾在其他醫院手術開刀治療，沒想到，最近肛門又開流膿，還新增了第三個廔管，讓患者苦不堪言，因此到院治療。由於流膿的位置不同，擔心反覆感染，採用計畫性地治療，使用廔管雷射閉合術。

曾禹康指出，患者是高位複雜性的廔管，治療前先服用抗生素，做「速簡定位」，用核磁共振確認複雜廔管的立體行經路徑與發炎範圍，手術盡量保留肛門括約肌功能，不希望術後患者失禁，因此，先做內口結紮，把髒東西先引流出來，後續再採雷射閉合手術。

曾禹康說，肛門廔管雷射閉合術建議用在廔管位置較高、可能涉及較多拓約肌的患者，或是複雜型、曾經治療後再次復發，術前必須要先評估廔管走向與內口，也要先行引流，掛線做初步感染管理，手術的傷口傷口小，也恢復得比較快，術後追蹤癒合狀況即可。

「肛門廔管困擾我很久，除了會痛，也會因為滲漏體液不舒服。」患者透露，因為有三條廔管要處置，之前曾經使用傳統手術開刀，沒想到術後改善的情況有限，而且還痛了一個多月，這次改採雷射閉合術，疼痛感減輕很多，術後1天便可以行走，體液滲漏的情形幾乎沒有，生活也比較自在。

曾禹康說，廔管雷射閉合術以保留肛門拓約肌為特色，分兩階段治療，先引流控制感染，再進行雷射閉合，能降低患者術後排便風險，一般術後大約3天能恢復正常生活，但能否適合雷射治療，都必須要進一步檢查後評估。曾禹康表示，肛門廔管與痔瘡不同，是一條「不正常的管道」，一端連接肛門內，另一端穿透到肛門周圍的皮膚，如果延誤就醫持續惡化，嚴重時可能引發全身性感染。他說

不管是肛門廔管或是痔瘡，立冬進補吃的麻油雞、薑母鴨、羊肉爐等，大部分都含有酒精、麻油、老薑等溫熱中藥材，且比較高油脂，多吃了會對身體刺激，可能會讓廔管惡化，痔瘡患者可能會發作出血，每次進補時節發病的患者增加，一定要忌口。

痔瘡 醫師 立冬

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