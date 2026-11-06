皇冠海岸山海行旅號串聯基桃新北 連3周特色市集旅行體驗

交通部觀光署北觀處推出「皇冠海岸山海行旅號」，明天啟程，以全新POP-UP行動巡迴展示車為旅行起點，串聯金山中山溫泉公園、桃園竹圍漁港及基隆國門連接廣場三大站點，連續3周帶來皇冠海岸特色市集與豐富互動活動，邀請民眾跟著行旅號一路探索皇冠海岸。

皇冠海岸觀光圈範圍自新北市五股、八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里一路延伸至基隆，綿延的海岸線像是一頂戴在台灣上的皇冠，加上野柳女王頭，更契合皇冠海岸意象。自2025年起，觀光圈版圖進一步擴展，納入桃園珍珠海岸，包括大園、蘆竹、觀音與新屋等地，形成北台灣最具特色的海岸觀光廊帶。

巡迴市集以「一車串三站・巡迴皇冠海岸」為主題，首站11月7至8日在金山中山溫泉公園登場，11月14至15日前進桃園竹圍漁港，11月21至22日則移師基隆國門連接廣場，三個周末、三座城市接力舉辦。每場市集將串聯至少50家皇冠海岸觀光圈攤商，帶來各具地方特色的美食、伴手禮、文創選物及旅遊資訊，讓民眾不用一次跑遍北台灣，就能透過一場市集認識皇冠海岸豐富多元的特色產業。

市集從在地特色食品、海味伴手禮、茶飲咖啡，到文創選物與特色旅遊體驗，讓民眾可以邊逛、邊吃、邊買，透過不同地區業者共同參與，將金山、萬里、野柳、基隆及桃園等地的特色一次帶到市集現場，呈現皇冠海岸山海交織的生活風貌。

除了逛市集、買好物，現場也規劃多項互動活動，包括「皇冠海岸趣味有獎問答」、「景點地點對對樂」、「消費集點抽好禮」、「社群打卡」及「限定好禮兌換」等，民眾只要參與遊戲或完成指定消費、互動任務，就有機會把限定好禮帶回家，讓逛市集不只是買東西，更是一場充滿驚喜的皇冠海岸旅行體驗。

北觀處表示，巡迴展示車車體融入皇冠海岸品牌及山海旅遊意象，車內展示特色商品、旅遊資訊及品牌內容，讓民眾逛市集的同時，也能透過行旅號快速認識皇冠海岸各地景點與旅遊玩法，成為串聯三場市集與皇冠海岸旅遊的「移動旅行入口」。

皇冠海岸觀光圈：https://theme.northguan-nsa.gov.tw/crowncoast/

北觀處官網：https://www.northguan-nsa.gov.tw

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「皇冠海岸山海行旅號」串聯金山、桃園、基隆 連3周特色市集旅行體驗。圖／北觀處提供

「皇冠海岸山海行旅號」串聯金山、桃園、基隆 連3周特色市集旅行體驗。圖／北觀處提供

基隆正濱漁港彩色屋。圖／北觀處提供

「皇冠海岸山海行旅號」串聯金山、桃園、基隆 連3周特色市集旅行體驗。圖／北觀處提供

野柳地質公園知名女王頭。圖／北觀處提供