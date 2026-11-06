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今年10月台灣氣候重點回顧 氣溫偏高、雨量偏少

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今年10月台灣氣候監測。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
今年10月台灣氣候監測。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

中央氣象署發布今年10月台灣氣候重點回顧，「報氣候-中央氣象署」臉書粉專表示，今年10月氣溫偏高、雨量偏少，平均氣溫26.5度，氣候值25.2度，較氣候值高1.3度。10月上旬和下旬分別受東北季風和薔琵颱風影響，期間氣溫相對偏涼，其他時間氣溫明顯偏高。

中央氣象署表示，氣象署的11個測站平均為1951年以來同期第3暖。成功站及台東站為同期第2暖，花蓮站及大武站為同期第3暖，台中、台南及恆春站為同期第4暖。基隆站及台北站為同期第5暖，新竹站為同期第6暖，宜蘭站為同期第7暖。

累積雨量，平均90.0毫米，氣候值133.9毫米，較氣候值少43.9毫米。10月上旬受東北季風影響，北部及東北部降雨明顯，下旬受薔琵颱風及外圍環流影響，中部以北及東北部降雨顯著。雨量呈現明顯區域差異，北部及中部西側部分地區偏多，東半部及南部多數地區偏少。新竹站雨量為同期第5多。大武及成功站雨量分別約為氣候值的3成及4成，且分別為同期第3及第10少。

降雨日數方面，平均7.3天，氣候值10.8天，較氣候值少3.6天。全台雨日偏少，為同期第9少。宜蘭及成功站降雨日數皆為同期第3少，大武為同期第4少，基隆、恆春及台東站分別為同期第7、第8及第10少。

今年10月台灣氣候回顧。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專
今年10月台灣氣候回顧。圖／取自「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專

氣溫 雨量 恆春

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