入秋最強冷空氣要來了！ 粉專：下周低溫叩關1字頭 中南部也會有感降溫

下周低溫叩關1字頭。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預報顯示，未來1周將會有兩波東北季風南下台灣。特別要注意下周的東北風，目前看起來很可能是入秋最明顯的一波。中部以北、宜花的最低溫，有機會挑戰睽違大半年的1字頭。「深秋的氣息，不遠了」。

以目前資料分析兩波東北風時段，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，第一波是今天至明天「立冬」的東北風，強度普通，影響範圍也不算大，只有北基桃、東半部溫度稍降，短暫雨。竹苗以南的西半部，影響不大，注意日夜溫差。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，周日東北季風減弱的空檔，回暖很劇烈，會跳回30度高溫。但這是夏日氣息的迴光返照，隔日就變天。

第二波東北季風自下周一至下周四，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預期就有點規模了，北部、東半部將大幅變天，從周日的炎熱大太陽，直接轉為濕涼陣雨，低溫也將叩關1字頭，對比非常劇烈。中南部這次也會有感降溫，雖然仍然是晴朗天氣，但夜間溫度也將掉到20度上下，日夜溫差大，小心感冒。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。