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北海道有望飄雪 鄭明典：將有冷空氣襲東北亞 今晚影響日韓

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
氣溫距平預報。圖／取自鄭明典臉書
氣溫距平預報。圖／取自鄭明典臉書

日本北海道和本州北部具備降雪條件，不排除飄雪。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，今天有一股冷空氣偏北出海，往東北亞流出的冷空氣，今天晚上將影響日韓。朝鮮半島是乾冷，日本北海道和本州北部水氣多，有機會飄雪。

鄭明典以氣溫距平預報圖分析，藍紫色是比氣候平均冷的區域，紅棕色是比氣候平均暖的區域。基本上，對流層出現波數2逐漸分裂為波數4的結構特徵，高緯度的冷空氣隨槽後的西北風往東南移出，其中最明顯的一股冷空氣往東北亞。另外3股冷空氣較弱，分別往太平洋、歐洲及大西洋方向。

此外，鄭明典表示，受聖嬰現象影響，阿留申低壓有偏東和偏深的趨勢。氣候分析裡的阿留申低壓，在動態中是低壓持續不斷移入的總和平均。在5天的預報中，表現出來的正是一連串持續移入的低壓。這些低壓將給北美西岸帶來極大的累積雨量，這是聖嬰預報中一個預期中的現象。「說是預期中的現象，在未發生前都是不確定」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

北海道 鄭明典 日韓

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