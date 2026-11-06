明天立冬 專家：不表示全台會立刻轉冷 最重要氣候意義是由它主宰天氣

明天是24節氣中的立冬節氣，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，代表傳統曆法正式進入冬季。此時，北方朔風漸起，氣溫明顯下降，早晚溫差增大與東北季風增強的特徵，會愈來愈明顯。

不過，他說，由於台灣位於亞熱帶，立冬並不表示全台會立刻轉冷，而是將逐漸進入東北季風更頻繁、北部與東北部轉趨濕涼，以及中南部相對乾燥的季節。

依目前季節氣候特徵，林得恩表示，立冬前後建議應注意，北台灣、宜蘭在東北季風增強時，容易降溫、陰雨。中南部的白天可能仍為溫暖、日夜溫差較大，西部平原逐漸進入較乾燥的季節。至於，東部及沿海地區則需留意東北季風帶來的降雨、強風與長浪。另一方面，若東北季風與其它水氣系統交互作用，山區仍可能出現局部性的較大雨勢。

林得恩表示，立冬對台灣最重要的氣候意義，是東北季風逐漸成為影響天氣的主要系統，北部與東北部地區轉為濕涼，中南部地區則逐漸進入相對乾燥的季節。對於古代農業社會而言，立冬代表秋季作物多已收割完畢，農民需將收成入庫收藏；大自然中的動物與昆蟲也開始進入蟄伏或冬眠狀態，養精蓄銳以備開春到來。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。