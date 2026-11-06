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東北季風影響北部濕涼 吳德榮：下周一冷空氣更強 熱帶擾動有成颱機率
今、明兩天東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，大台北、東半部偶有局部短暫雨。冷空氣並不強，北台轉涼，中南部白天熱，早晚涼。今天北部20至28度、中部21至32度、南部21至34度、東部20至31度。
吳德榮表示，周日東北季風減弱，天氣好轉，氣溫回升，白天熱，早晚涼，東半部偶有局部短暫雨的機率。下周一上午起至下周二東北季風再增強，桃園以北、東半部轉有局部短暫雨，冷空氣比前波強，天氣更涼。
下周三、下周四東北季風漸減弱，他說，迎風面雲量仍多，大台北東側、東半部偶有局部短暫雨的機率，背風面晴朗穩定；北台偏涼，中南部白天熱、早晚涼。
關於颱風消息，吳德榮說，下周關島北方有熱帶擾動活動，有成颱的機率，但其路徑仍呈現大迴轉的特徵，對台無威脅。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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