COP31將登場 專家：1.5°C增溫防線恐失守

第三十一屆聯合國氣候峰會（ＣＯＰ31）將於九日在土耳其安塔利亞登場，今年聚焦討論電氣化。專家指出，台灣運輸部門電氣化比率僅約百分之一，若要達成淨零目標，二○五○年須達到百分之五十一，建議分部門檢視，以此加強。

台大氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯表示，近期各界呼籲正視攝氏一點五度門檻必定失守，全球增溫從二○三○年起就會持續超過攝氏一點五度，最好的情況是把峰值壓在約攝氏一點八度，之後使用碳移除技術，於世紀末時回歸攝氏一點五度。

趙家緯表示，目前全球電氣化比率約百分之廿三，在同樣統計範疇下，台灣已有百分之四十四能源使用來自電力。只看數字，台灣已超過目標，但細看各部門電氣化缺口，全球運輸部門的電氣化目前已達百分之二，台灣運輸部門電氣化比率僅約百分之一，若要達成淨零目標，二○五○年必須達百分之五十一。

趙家緯提到，目前上市櫃公司多已提出再生能源承諾，依台積電目前購置的再生能源能讓二○三○年時的再生能源占比達百分之四十五，但尚無法達成百分之六十目標，恐導致台灣需更多燃氣機組以支持半導體產業。

中華經濟研究院能源與環境研究中心研究員劉哲良說，聯合國以氣候基金配置各國捐款，協助開發中國家轉型，但經費明顯不夠，因此提出綠色金融作為填補方案。但綠色金融不樂觀，即便民間資本流入氣候相關融資，但真正需要錢又不能回本的項目仍乏人問津。因此，綠色金融仍要關注不能創造收益、無法回本的項目究竟如何解決。

大陸國家副主席韓正將以大陸國家主席習近平特別代表身分，出席ＣＯＰ31。法新社此前披露，北京正考慮申辦二○二八年ＣＯＰ33，顯示中國有意進一步擴大在全球氣候治理中的影響力。從ＣＯＰ28到ＣＯＰ30的過去三屆，都是由中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥，以習近平特別代表身分出席領袖峰會。