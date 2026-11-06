癌藥基金周年 逾1成癌友仍須借貸買藥

賴清德總統上任後提出癌症新藥基金政策，上路滿一年。台灣癌症基金會昨公布最新調查，近二年獲給付五十一款癌症新藥，共涵蓋一二七個核准適應症，仍有四十七個尚未給付。此外，許多癌症病友持續以自費支付藥費，每月藥費超過五萬元，高達百分之十三點二需借貸支付，甚至中斷治療，呼籲政府加速新藥與適應症收載。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，基金會對七六二位癌症病人及家屬的問卷調查，其中三○九人曾有自費用藥經驗，且百分之五十一點二、一五九位目前仍在使用自費癌藥，其中百分之卅五點八自認日常開支已受影響，百分之十三點二需借貸甚至中斷治療，超過半數每月支付五萬元以上藥費。

台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙說，癌藥基金上路後，癌症新藥從取得藥證至健保給付時間，已由過去八二九點二天縮短至三○七天。然而，二○一六年至二○二五年，癌症新藥取得我國藥證共一○九件，僅七十五件獲得健保給付，且納入給付藥品的適應症給付比率僅六成三，仍有四十三個許可證適應症，尚未納入給付，盼政府善用癌藥基金，加速新藥收載。

「病友團體原預期癌藥基金為百億規模，但最終僅編列五十億元。」台灣癌症基金會執行長張文震指出，基金第一批給付藥物並非癌症新藥，而是國內使用多年，但因財務衝擊影響，未被納入健保給付的藥物，這並非癌藥基金成立的初衷，今年證交稅收得多，應多挹注該筆基金，讓更多藥物納保。

總統府健康台灣推動委員會委員沈延盛指出，若健保成長速度跟不上醫藥發展，應考慮藥物「自付差額」制度，建議設限一成自付差額比率上限，減輕政府財務負擔，民眾端則能加速取得用藥。