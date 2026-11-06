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直聘MOU更新 旅宿業可聘菲國技術人力

聯合報／ 記者葉冠妤／台北報導

我國勞動部昨與菲律賓更新簽署「直接聘僱計畫瞭解備忘錄」，正式將旅宿業技術人力納入海外直聘適用業別，將透過國對國直聘管道，在菲律賓延攬、培訓來台人才，紓解產業缺工壓力。此外，藍領移工直聘適用業別也擴大，新增機構看護工、近海及境內漁撈工、農林畜牧養殖業。

本報持續關心人口探底的國安危機，當人口消失不可逆，缺工已可預知是未來產業競爭力和經濟發展的絆腳石，政府有何長期對策？為推動國對國直接聘僱、延攬外國技術人力，勞動部今年在菲律賓成立首個海外跨國勞動力延攬中心。

台菲直聘ＭＯＵ更新簽署儀式昨下午於勞動部舉行，由我國駐菲律賓代表處代表周民淦、馬尼拉經濟文化辦事處主席彭科蓉代表雙方簽署。

勞動部勞發署長黃齡玉指出，這次備忘錄更新有三大重點，包括技術人力納入直聘適用範圍、深化菲律賓勞工語言及技能培訓、擴大直聘類別。

黃齡玉說，這次從藍領移工進一步開放外國技術人力海外直聘，目前適用業別為旅宿業，其他業別須先由國內目的事業主管機關提出需求評估報告，通過評核再與菲國洽談。

她說，備忘錄也規範菲律賓勞工語言須通過華語文測驗Ａ２，若持有英語檢定證明，則三年內通過華測；技能則採多元認定，相關科系或工作經驗者免參訓，或者參加由我方提供課綱、菲律賓技術教育與技能發展局規畫的培訓課程，通過檢核才能取得來台許可。

此外，這次也擴大移工直聘類別，黃齡玉指出，新版ＭＯＵ擴大納入機構看護工、近海及境內漁撈工，以及農林畜牧養殖業。她說，截至十月底，國內已有九十家旅宿業者提出人才需求，合計約九百人。

菲國 人力 菲律賓 缺工 移工 勞動部

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