聽新聞
0:00 / 0:00

僅花五成 國旅補助用不完 延至年底

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
交通部觀光署推平日國旅補助，確定要延長補助期限至今年底。圖為九份老街人潮。聯合報系資料照
交通部觀光署推平日國旅補助，確定要延長補助期限至今年底。圖為九份老街人潮。聯合報系資料照

交通部觀光署國旅補助九月上路，本島平日住宿補助最高二千元，原訂本月底結束，然而民眾使用情況卻不若想像熱絡，至今僅使用約五成經費。旅宿業者說，平日難請假、兩晚補助未強制綁同一間飯店、實施期間強碰多個連假等，均為補助使用不彰的原因。

對此，交通部昨表示，補助方案將延長至十二月卅一日，另規畫第二波Taiwan Pass五折方案再加碼四點二四萬張。

為了振興國旅，觀光署投入卅三點三億元推動「觀光雙輪驅動方案」，其中平日住宿補助經費十五點三億元，本島平日住宿，最高可抵二千元，離島二五○○元；另還推出生日平日住宿優惠，每月抽出一千名壽星，可領一千兩百元住宿金。

根據觀光署統計，截至昨日止，逾三二八萬人登錄參與、全台折抵房間數達八十點四萬間，但經費使用僅逾五成，等於實施兩個月以來，僅用了七點六五億元。

中華民國旅館商業同業公會全聯會理事長洪崇元直言，國旅補助設計不符合在地觀光效益，又未強制限制「同飯店連住兩晚」、制度複雜造成業者困擾。

洪崇元說，再加上宣傳時間過短、強碰多個連假，實際可用時間少，加碼效益又偏向離島與特定地區等，導致使用效率不佳。

洪崇元批評，過去推動春遊、秋冬補助或疫情期間補助，觀光署均會與業者開會研討，但此次推動平日國旅補助政策時，觀光署近一年未邀集各縣市理事長溝通，還無視業者提出的強制限制「同飯店連住二晚」建議，無法有效帶動地方觀光與周邊產業效益，評估此次補助對本島旅館業者業績提升少之又少。

旅宿業者李奇嶽也說，國人平日請假不易，加上周五無納入平日補助，導致多數人只使用一晚補助。

李奇嶽表示，先前旅遊補助為第一晚一千元、第二晚一千元，此次降至第一晚八百元、第二晚一二○○元，對平日請假不易，只會使用一晚補助的民眾來說，誘因較低。

對此，觀光署指出，「平日住宿獎助」方案，全國兩晚連住率已破五成，其中花蓮、澎湖、台東、連江、屏東及金門表現亮眼高於全國平均，為延續平日國旅熱潮，因此宣布政策延續至十二月卅一日。

另外，Taiwan Pass五折方案原限量二點四萬張，九月底已售罄，日前加碼的二點四萬張也將於十一月中旬完售。為鼓勵民眾持續使用大眾運輸出遊，規畫第二波再加碼四點二四萬張。

國旅補助 國旅 補助

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

平日國旅補助延長使用！業者估使用率僅2成 成效不彰原因曝光

平日國旅補助經費僅用5成 Taiwan Pass加碼再售4.24萬張

國旅補助延長至年底 Taiwan PASS 五折方案加碼研議中

平日國旅補助延長至12月底！ 交通部再研議Taiwan Pass加碼方案

相關新聞

僅花五成 國旅補助用不完 延至年底

交通部觀光署國旅補助九月上路，本島平日住宿補助最高二千元，原訂本月底結束，然而民眾使用情況卻不若想像熱絡，至今僅使用約五成經費。旅宿業者說，平日難請假、兩晚補助未強制綁同一間飯店、實施期間強碰多個連假等，均為補助使用不彰的原因。

不只逛市集，還能玩體驗、抽好禮！臺中8家庇護工場「幸福啟航」邀民眾體驗消費，支持共融！

從市集熱潮出發，讓友善消費走進日常 近年市集與實體體驗活動持續吸引民眾參與，從特色商品、現場互動到音樂演出，讓消費不再只是買東西，更成為認識品牌、體驗生活的方式。臺中市勞工局將於11月7日串聯臺中市8家庇護工場，參與「舊城新聚中區共好市集」，打造「幸福啟航」，結合特色商品展售、職場體驗闖關、消費轉盤抽獎與舞台表演，現場超過40攤以上與中區在地商圈（如:繼光街商圈、自由路商圈、電子街商圈等）攤商組成特色市集及臺中購物節活動，預計吸引超過1萬人次參與。邀請民眾走進市集，在逛、玩、買的過程中認識庇護工場，讓友善消費自然融入生活。 8家庇護工場各展所長，烘焙餐飲、生活服務都能體驗 本次以「一桌一品牌」方式呈現8家庇護工場的特色，包含台中市迦南園烘焙庇護工場、瑪利MAMA·手作麵包、瑪利媽媽清潔高手工作隊－磐石隊及先鋒隊、向日葵工作隊、麥子庇護工場、小幫手庇護工場及曙光庇護工場，展現烘焙、清潔、皮革鑰匙圈等手作小物、房屋修繕與印刷等多元工作領域。 活動也將各工場的日常工作轉化為趣味體驗關卡，包含迦南園烘焙庇護工場的「麵包誕生記」、瑪利MAMA手作麵包的「烘焙訂單小幫手」、磐石隊的「清潔工具找搭檔

看見藥師／洪增陽守護愛滋感染者 貸款備藥送藥8年不斷

一瓶愛滋抗病毒藥物動輒上萬元，為了讓感染者隨時領得到藥，台北市「71恩典藥局」藥師洪增陽不惜向銀行貸款，備妥上百萬元藥品。目前台北市僅有4家愛滋指定藥局，71恩典藥局是第一家，從2018年投入服務至今已8年。

健康你我他／把握假日家庭時光 放下手機親子互動

老公退休在家，每天除了健走運動、網路下棋或遊戲、練習英文口語活動外，大部分時間都拿著手機在看劇，看得專心致志、認真聚焦，彷彿身邊無人般。

健康油脂攝取 不是吃魚補魚油就夠了

不少民眾為了健康，刻意減少油脂攝取，甚至認為可多吃魚、補充魚油，就能達到抗發炎效果。聯青診所營養師徐景宜提醒，油脂並非吃得愈少愈好，關鍵在於脂肪酸的種類與攝取平衡。現代人的飲食容易攝取較多Omega-6脂肪酸，卻可能因魚類吃得太少，導致Omega-3攝取不足，影響身體發炎反應的調節。

非聽不可

2026乳癌大型病友會

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。