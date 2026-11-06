僅花五成 國旅補助用不完 延至年底

交通部觀光署國旅補助九月上路，本島平日住宿補助最高二千元，原訂本月底結束，然而民眾使用情況卻不若想像熱絡，至今僅使用約五成經費。旅宿業者說，平日難請假、兩晚補助未強制綁同一間飯店、實施期間強碰多個連假等，均為補助使用不彰的原因。

對此，交通部昨表示，補助方案將延長至十二月卅一日，另規畫第二波Taiwan Pass五折方案再加碼四點二四萬張。

為了振興國旅，觀光署投入卅三點三億元推動「觀光雙輪驅動方案」，其中平日住宿補助經費十五點三億元，本島平日住宿，最高可抵二千元，離島二五○○元；另還推出生日平日住宿優惠，每月抽出一千名壽星，可領一千兩百元住宿金。

根據觀光署統計，截至昨日止，逾三二八萬人登錄參與、全台折抵房間數達八十點四萬間，但經費使用僅逾五成，等於實施兩個月以來，僅用了七點六五億元。

中華民國旅館商業同業公會全聯會理事長洪崇元直言，國旅補助設計不符合在地觀光效益，又未強制限制「同飯店連住兩晚」、制度複雜造成業者困擾。

洪崇元說，再加上宣傳時間過短、強碰多個連假，實際可用時間少，加碼效益又偏向離島與特定地區等，導致使用效率不佳。

洪崇元批評，過去推動春遊、秋冬補助或疫情期間補助，觀光署均會與業者開會研討，但此次推動平日國旅補助政策時，觀光署近一年未邀集各縣市理事長溝通，還無視業者提出的強制限制「同飯店連住二晚」建議，無法有效帶動地方觀光與周邊產業效益，評估此次補助對本島旅館業者業績提升少之又少。

旅宿業者李奇嶽也說，國人平日請假不易，加上周五無納入平日補助，導致多數人只使用一晚補助。

李奇嶽表示，先前旅遊補助為第一晚一千元、第二晚一千元，此次降至第一晚八百元、第二晚一二○○元，對平日請假不易，只會使用一晚補助的民眾來說，誘因較低。

對此，觀光署指出，「平日住宿獎助」方案，全國兩晚連住率已破五成，其中花蓮、澎湖、台東、連江、屏東及金門表現亮眼高於全國平均，為延續平日國旅熱潮，因此宣布政策延續至十二月卅一日。

另外，Taiwan Pass五折方案原限量二點四萬張，九月底已售罄，日前加碼的二點四萬張也將於十一月中旬完售。為鼓勵民眾持續使用大眾運輸出遊，規畫第二波再加碼四點二四萬張。