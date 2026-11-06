國旅補助誘因低 拚住房率…學者籲與平台合作

觀光署推平日國旅補助，成效不如預期。觀光學者指出，國旅市場遇到出遊集中假日、隔夜住宿低迷等兩大問題，加上補助少誘因低，「平日請一天假的成本都不只八百元」，建議可與線上旅遊平台（ＯＡＴ）合作，提升住房率，再解決平日出遊問題。

高餐大觀光研究所教授劉喜臨說，國旅市場不是不熱絡，只是一日遊人數增加，但過夜率降低，目前台灣國旅市場有集中假日出遊、國旅隔夜住宿低迷等兩大問題。當政策誘因低時，就無法吸引消費者平日隔夜住宿。

劉喜臨表示，消費者會評估平日出遊是否有價值，畢竟現行政策為第一晚補助八百元、第二晚補助一二○○元，「但請一天假的實際成本就可能超過八百元」。因此，八百元補助會吸引到的多為學生及青年族群等，但九月開學後，這群人使用的機會較低；而對一般上班族來說，平日出遊則划不來。

劉喜臨表示，若要使用平日國旅補助，民眾需自行聯繫旅宿業者，良心業者會用原價去折抵補助，但現今透過線上旅遊平台訂房多有優惠，就算業者採原價折抵補助，可能也與線上訂房平台價格差不多，消費者直接使用平台訂房較快速方便，導致國旅補助使用率就不高。

劉喜臨說，不建議一直提高補助價格，應回歸市場機制，建議可先與訂房平台合作，透過平台行銷策略，提供可激勵消費者出遊的措施，對旅宿業者來說，把房間賣出去最重要。