「明星養老院」將封箱 最後4場下月見

年輕時買唱片、錄音帶，守著電視看偶像，多年後，忙工作、成家與育兒，再聽見熟悉的歌聲，才發現當年的旋律與歌詞，一直記在心裡。舞台劇「明星養老院」集結陪伴觀眾多年的明星們，讓觀眾在劇情裡重新遇見青春時的自己。

名製作人王偉忠監製的舞台劇「明星養老院」集結藝人楊烈、郎祖筠、黃嘉千、方文琳、洪都拉斯、陳漢典、羅美玲、黃浩詠及網紅泰國娘娘，描寫一群資深明星共居在養老院的趣味生活。昔日站在聚光燈下的人，如今還想唱歌、站上舞台，有自己的煩惱與放不下的往事，學著過光環褪色的日子。

這齣舞台劇音樂一響，觀眾想起的可能是曾買過的唱片、卡帶，還有與同學親友一同追星的日子。劇情描寫大明星之間的愛恨情仇，透過羅美玲飾演的歌迷角色，帶出當年明星們的歌曲和戲劇陪伴粉絲走過的人生路。

明星會變老、觀眾也會，但腦海中鮮明的回憶永遠不老，「明星養老院」將這些難忘的回憶搬上舞台，讓觀眾與明星們再感動一次。

演出六年，「明星養老院」即將封箱，今年耶誕在台北進行最後一輪四場演出，快約當年一起看電視、聽音樂、大聲唱歌的老朋友，為彼此留下一段嶄新的回憶。

「明星養老院」由金星文創與聯合數位文創主辦，衛山集團獨家贊助，將於十二月廿五至廿七日在台北表演藝術中心大劇院演出最後四場，售票請洽udn售票網。