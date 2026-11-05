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高雄32年江浙餐廳「海光俱樂部」驚傳熄燈！前身是美軍俱樂部

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
海光俱樂部主打江浙料理與眷村料理，陪伴許多高雄人度過用餐時光。圖／擷取自海光俱樂部中餐廳粉絲頁
海光俱樂部主打江浙料理與眷村料理，陪伴許多高雄人度過用餐時光。圖／擷取自海光俱樂部中餐廳粉絲頁

向回憶說再見！在地經營32年的高雄老字號餐廳「海光俱樂部」，近期驚傳因人力短缺、設備老舊與周圍施工等因素，預計將於12月31日暫停營業，對於喜愛海光的民眾，恐得把握最後的用餐機會。

位於高雄左營的「海光俱樂部中餐廳」具由獨特的歷史意義與記憶。最初海光俱樂部在1949年時原為美軍俱樂部，設有多樣化的娛樂設施。隨著美軍撤台之後，又於1979年轉為海軍的休閒與社交場所。直到1994年時，開始對外開放，讓一般民眾也能至餐廳用餐，從此也成為左營極具代表性的中餐廳之一。海光俱樂部主打江浙料理與眷村菜，包括有脆皮烤鴨、紅燒獅子頭、冰糖烤方等不同料理，亦曾多次入選高雄米其林指南必比登推介名單。

近日網路傳出一則貼文，指出海光因人力短缺、專業廚師人才斷層等情況，加上營業場所設備老舊，以及週邊長期施工對營運造成的影響，因此將於12月31日暫停營業。不過公告也預告，期盼有一天能以嶄新的面貌、全新的服務與更好的用餐體驗，再次與大家相見。隨著消息曝光，立刻引起網友們的熱烈討論。不過目前官方粉絲團尚未發布相關資訊，實際狀態仍待業者進一步說明。

高雄 餐廳 美軍

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