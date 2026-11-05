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首屆出家法師防災士培訓專班 上百名法師學習CPR

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導
內政部與台灣佛教總會今天首度舉辦出家法師防災士培訓專班，來自全台各地寺院約100名出家法師參與，學習急救技巧。記者潘奕言／攝影
內政部與台灣佛教總會今天首度舉辦出家法師防災士培訓專班，來自全台各地寺院約100名出家法師參與，學習急救技巧。記者潘奕言／攝影

內政部與台灣佛教總會今天首度舉辦出家法師防災士培訓專班，來自全台各地寺院約100名出家法師參與，學習心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作及防災應變訓練，將佛教慈悲救苦的精神化為守護生命的實際行動，也為「全社會防衛韌性」注入力量。

舉辦地點在屏東縣潮州鎮全球佛教聯合會館，平日身著袈裟、誦經弘法的出家法師投入急救實作課程，學習胸外按壓、AED操作及各項防災應變技能，讓法師們建立面對突發事故時的應變觀念與能力。

內政部政務次長董建宏也到場，他表示台灣位處地震帶及颱風頻繁侵襲地區，佛教等宗教團體長期深耕地方、貼近民眾，每當重大災害發生，常第一時間動員投入救援、安置及災後重建工作，若能具備專業防災知識與初步救護技能，能有助於提升即時應變能力。

他說，內政部2018年起推動防災士培訓，希望全民具備基本防災意識與自救、互救能力，這次首度與佛教團體合作邀請出家法師參訓，別具意義。內政部將持續擴大防災士培訓量能，預計今年全台防災士培訓達20萬人次，明年朝40萬人目標邁進。

台灣佛教總會理事長會常法師表示，除了弘揚佛法、關懷眾生，宗教修行者也應具備基本醫學常識與緊急救護能力，才能在他人需要協助時及時伸出援手。「救人一命，勝造七級浮屠」，他也曾學習長照照顧及AED相關技能，深刻體會急救知識的重要性。

他也希望透過培訓讓法師成為防災士種子，未來將所學帶回寺院，進一步分享給信眾與社區居民，讓防災觀念從宗教場域向外擴散，在災難發生時不僅能保護自己，也能協助身邊需要幫助的人，守護生命安全。

內政部與台灣佛教總會今天首度舉辦出家法師防災士培訓專班，來自全台各地寺院約100名出家法師參與，學習急救技巧。記者潘奕言／攝影
內政部與台灣佛教總會今天首度舉辦出家法師防災士培訓專班，來自全台各地寺院約100名出家法師參與，學習急救技巧。記者潘奕言／攝影

內政部與台灣佛教總會今天首度舉辦出家法師防災士培訓專班，來自全台各地寺院約100名出家法師參與，學習急救技巧。記者潘奕言／攝影
內政部與台灣佛教總會今天首度舉辦出家法師防災士培訓專班，來自全台各地寺院約100名出家法師參與，學習急救技巧。記者潘奕言／攝影

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