看見藥師／洪增陽守護愛滋感染者 貸款備藥送藥8年不斷

一瓶愛滋抗病毒藥物動輒上萬元，為了讓感染者隨時領得到藥，台北市「71恩典藥局」藥師洪增陽不惜向銀行貸款，備妥上百萬元藥品。目前台北市僅有4家愛滋指定藥局，71恩典藥局是第一家，從2018年投入服務至今已8年。

面對龐大資金壓力、藥價調降風險，洪增陽始終沒有退出。他最大的期待是，有一天不再需要「指定藥局」，讓愛滋感染者走進任何一家社區藥局時，都能自在領藥。

洪增陽曾任醫院藥劑科主任，研究所攻讀公共衛生，求學時正值台灣因藥癮者共用針具，造成愛滋疫情攀升的時期。他見證政府推動清潔針具交換等減害政策，逐步控制疫情，深刻體會公衛的重要。他認為，每位醫療人員都是公衛的一環，只要有機會貢獻就應投入。

夫妻皆志工 因愛收養女兒

除了專業背景，洪增陽與愛滋感染者的連結，來自多年志工經驗。他與妻子曾前往愛滋照護機構服務，陪伴感染者吃飯、聊天，父母也會將自家種植的南瓜、冬瓜送往機構，當時愛滋治療尚未普及，走進愛滋照護機構時，可以看見牆上掛著一張又一張離世感染者的照片，讓他看見疾病帶來的傷痛。

因為在機構擔任志工，2008年夫妻倆就參與愛滋照護機構的周末寄養家庭計畫，照顧一名出生後曾接受愛滋預防性投藥的女嬰。孩子的生母有藥癮問題，女嬰雖經檢驗排除感染，成長過程仍需要更多照顧。後來女嬰的生母、生父相繼過世，夫妻決定依法收養，讓孩子成為家中一分子。洪增陽說，投入愛滋防治，也希望讓女兒從小理解，每個人都有不同的生命經歷，不應因疾病或出身受到異樣眼光。

2014年底，夫妻開設71恩典藥局，2017年申請提供愛滋抗病毒藥物調劑服務，隔年正式成為台北市的指定藥局，但支持愛滋病感染者的理想背後卻是沉重的經營壓力。洪增陽說，愛滋藥物價格昂貴，部分藥品每顆約440元，一個月份的藥費就超過1萬3000元，藥局從採購到款項回收，相隔約3個月，資金周轉要精準計算。

新冠疫情期間，醫院都「降載」服務，也使患者用藥權益受影響，大批感染者轉往社區藥局領藥，71恩典藥局每月處方箋從約150張增至250張，光是新增藥品採購要上百萬元。他不忍看見感染者四處碰壁、領不到藥，決定向銀行借錢備貨，「同業聽到我去貸款，都覺得我瘋了。」洪增陽說，只要財務紀律掌握得宜，就能繼續提供服務。

疫情親送藥 包成餅乾零食

夫妻倆經營藥局，沒有聘請員工，除了日常調劑，還要處理訂貨、庫存、申報及資金周轉。不過，比起經營壓力，最讓洪增陽放不下的是感染者的用藥需求。疫情期間曾有感染者因隔離無法出門，夫妻下班後親自送藥，擔心藥品包裝暴露病人身分，還特地放入餅乾、零食，讓整袋物品看起來像一般生活用品，就是希望在送藥過程中，不要影響到感染者的日常生活。

洪增陽回憶，多年前有一名感染者初次領藥時，因擔心同事、家人發現，來藥局領藥後，要求藥師當場把藥品寄到兩條街外的便利商店，他過兩天再去取藥，這樣的領藥模式長達兩年。某天，該名感染者第一次將藥物當場領走，雖然還是用深色的夾鏈袋包裝藥品，但他們夫妻知道患者終於踏出一步了，現在患者已經是老病人，不僅能自在領藥，還會留下來聊天。

期盼有一天 患者如常領藥

「我們希望有一天，不需要指定藥局。」洪增陽說，當感染者不再擔心別人眼光，領藥就像一般慢性病患者一樣平常，才是他持續投入愛滋防治最想看見的改變。

洪增陽說，台北市愛滋指定藥局多年來維持4家，主要困難是高額藥品帶來的資金壓力。疾管署雖設有服務品質提升計畫及獎勵措施，但他認為，仍應提高合理調劑報酬，並協助藥局降低藥價調整與庫存風險，才能吸引更多業者投入。

洪增陽小檔案

●年齡：57歲

●現職：71恩典藥局藥師

●執業地點：71恩典藥局（台北市中正區）

最想跟民眾說的一句話：

希望大家可以用相同的眼光，去看不同疾病的人。