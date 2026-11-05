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環團質疑烏山頭水庫旁非法掩埋廢棄物覆土滅證 南市環保局明開挖查驗

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
環保團體接獲民眾檢舉，指鄰近烏山頭水庫自來水水質水量保護區僅約200 公尺處，疑似有不肖業者違法傾倒不明廢棄物，今天啟動無人機空拍巡查，赫然發現昨日傾倒處今日已被大面積覆土整平，疑似企圖滅證。圖／台南環盟提供
環保團體接獲民眾檢舉，指鄰近烏山頭水庫自來水水質水量保護區僅約200 公尺處，疑似有不肖業者違法傾倒不明廢棄物，今天啟動無人機空拍巡查，赫然發現昨日傾倒處今日已被大面積覆土整平，疑似企圖滅證。圖／台南環盟提供

針對環保團體關切台南市東山區前大埔段1045-72地號及周邊土地疑似遭非法掩埋廢棄物案，台南市環保局晚間表示，11月4日下午接獲警方通報後，立即派員會同白河分局東原派出所前往現場稽查採證，並採集土壤樣品送驗，明日將會同警方、地主及相關單位進行開挖查驗，進一步釐清是否涉及非法掩埋。

環保局指出，4日下午到場稽查時，發現現場有一部挖土機，地表留有明顯整地及傾倒土方痕跡。經初步目視，尚未發現明確廢棄物掩埋情事，但考量現場有整地及覆土跡象，地下是否埋有不明廢棄物仍待查證，已採集土壤樣品送驗，進行毒性特性溶出程序（TCLP）檢測，並安排開挖查驗，確認回填物性質。

針對土地所有人聚全營造公司表示不知情，並稱疑有不明人士擅自進入土地整地，環保局表示，明日將會同地主、警方及相關單位進場開挖，確認地下回填物種類及是否涉及非法掩埋，同時配合警方調查現場挖掘機、作業人員及進出車輛，追查土方來源、運輸流向，釐清實際行為人及責任歸屬。

環保局強調，疑似非法棄置或掩埋廢棄物案件，均採積極查辦、追查源頭及依法究責態度。若查獲涉及非法棄置、回填或掩埋事業廢棄物等違法情事，將依廢棄物清理法嚴查究辦，涉及刑事責任者立即移送檢調，並擴大追查廢棄物產源、清運流向及相關涉案人員，絕不寬貸。

環保局表示，維護環境品質及市民健康是首要責任，對任何非法棄置或掩埋廢棄物、破壞環境的行為絕不容忍。環保團體公開關切前，環保局即已接獲警方通報並展開稽查採證，後續將持續與警方合作，並依明日開挖查驗及檢測結果，適時對外說明調查進度與處理情形。

環保團體接獲民眾檢舉，指鄰近<a href='/search/tagging/2/烏山頭水庫' rel='烏山頭水庫' data-rel='/2/179807' class='tag'><strong>烏山頭水庫</strong></a>自來水水質水量保護區僅約200 公尺處，疑似有不肖業者違法傾倒不明廢棄物，今天啟動無人機空拍巡查，赫然發現昨日傾倒處今日已被大面積覆土整平，疑似企圖滅證。圖／台南環盟提供
環保團體接獲民眾檢舉，指鄰近烏山頭水庫自來水水質水量保護區僅約200 公尺處，疑似有不肖業者違法傾倒不明廢棄物，今天啟動無人機空拍巡查，赫然發現昨日傾倒處今日已被大面積覆土整平，疑似企圖滅證。圖／台南環盟提供

環保團體接獲民眾檢舉，指鄰近烏山頭水庫自來水水質水量保護區僅約200 公尺處，疑似有不肖業者違法傾倒不明廢棄物，今天啟動無人機空拍巡查，赫然發現昨日傾倒處今日已被大面積覆土整平，疑似企圖滅證。圖／台南環盟提供
環保團體接獲民眾檢舉，指鄰近烏山頭水庫自來水水質水量保護區僅約200 公尺處，疑似有不肖業者違法傾倒不明廢棄物，今天啟動無人機空拍巡查，赫然發現昨日傾倒處今日已被大面積覆土整平，疑似企圖滅證。圖／台南環盟提供

環團 環保局 廢棄物 烏山頭水庫

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