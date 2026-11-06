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健康油脂攝取 不是吃魚補魚油就夠了

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
鮭魚的油脂屬於富含Omega-3脂肪酸的優質好油，有助於抗發炎。圖／123RF
鮭魚的油脂屬於富含Omega-3脂肪酸的優質好油，有助於抗發炎。圖／123RF

不少民眾為了健康，刻意減少油脂攝取，甚至認為可多吃魚、補充魚油，就能達到抗發炎效果。聯青診所營養師徐景宜提醒，油脂並非吃得愈少愈好，關鍵在於脂肪酸的種類與攝取平衡。現代人的飲食容易攝取較多Omega-6脂肪酸，卻可能因魚類吃得太少，導致Omega-3攝取不足，影響身體發炎反應的調節。

徐景宜表示，脂肪是人體不可或缺的營養素，不僅提供能量，也是構成細胞膜的重要成分，並參與荷爾蒙及多項生理功能。若長期油脂攝取不足，反而妨礙脂溶性維生素吸收，進而造成人體機能失調。

飲食中的脂肪酸包括Omega-3、Omega-6、Omega-9，以及飽和脂肪酸、反式脂肪酸等。其中，Omega-3與Omega-6是人體無法自行合成的必需脂肪酸。徐景宜指出，現代飲食常見的植物油及加工食品，容易提供Omega-6脂肪酸，如果平時很少吃魚，Omega-3攝取量便可能不足。

「我平常都有吃魚，也有補充魚油，就夠了吧？」徐景宜表示，這是常見迷思，有吃不代表攝取量足夠，也不代表體內脂肪酸已達理想狀態。魚類種類、攝取頻率、魚油補充量及整體飲食內容，都可能影響脂肪酸組成。

徐景宜強調，即使是橄欖油、堅果等健康油脂，也不是吃愈多愈好，因為油脂具有相當高的熱量。民眾不必盲目追求特定營養素或大量補充魚油，透過均衡飲食、減少加工食品及適度調整油脂來源，才是維持長期健康的基本原則。

如何吃油才健康？徐景宜建議，可從三個方向調整：

1.適度增加鮭魚、鯖魚、秋刀魚等魚類攝取，取代部分紅肉。

2.減少餅乾、蛋糕、甜點等高度加工食品，隱藏著大量的油脂，改以原味堅果、無糖優格替代。

3.油脂來源更多元，從魚類、堅果、種子及酪梨等天然食物攝取不同脂肪酸。

脂肪 吃魚 健康

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