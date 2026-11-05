冬天喝酒暖身又助眠？醫師搖頭：誤會大了 睡眠品質恐惡化

時序由秋入冬，天氣明顯轉涼，不少人認為在冷冷冬夜喝點小酒能暖身或助眠，甚至養成睡前小酌習慣。醫師提醒，很多人以為喝酒禦寒或催眠，其實誤會大了，長期下來不但無效，還恐在不知不覺中成癮，導致心情低落、睡眠品質惡化。

衛福部草屯療養院成癮治療科主任黃介良指出，由於飲酒後會臉紅、甚至渾身發熱，易讓人認為有暖身的效果，其實是一場誤會，皮膚發熱臉紅是酒精使血管擴張、血液湧向體表的「熱感錯覺」，實際上反而加速散熱，更易發冷甚至失溫。

而酒精雖有鎮定效果後，看似能幫助入睡，實則會破壞睡眠結構、無法進入深層睡眠，導致半夜易醒、越睡越累，長期下來恐干擾大腦情緒調節，造成憂鬱症狀，甚至酒精依賴成癮，陷入「失眠、靠酒助眠、心情變差、喝更多」的惡性循環。

想知道自己或家人有無酒精成癮，可透過「是否想過要少喝一點」、「被勸少喝時是否不悅」、「是否曾因喝酒感到罪惡或自責」、「晨起時是否曾喝一杯定神或解宿醉」等4題檢視，答案有出現1個以上的「是」，代表可能已對酒精產生依賴。

黃介良說，若評估可能有酒精依賴，應尋求專業醫師評估與協助；冬夜若常感寒冷或睡不好，建議每日早晨曬太陽15至30分鐘，調節生理時鐘與血清素分泌；睡前1至2小時用熱水泡腳或沐浴，促進血液循環，待體溫稍降會產生睡意。

此外，睡前可以喝熱花草茶或熱牛奶，有助放鬆神經、安定情緒；睡前半小時也應關閉電子產品，聽輕音樂、做腹式呼吸或伸展拉筋，引導大腦進入休息狀態。正視身心需求，以健康方式取代飲酒，並建立良好生活習慣，才能安心度過寒冬。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康