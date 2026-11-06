健康你我他／把握假日家庭時光 放下手機親子互動

老公退休在家，每天除了健走運動、網路下棋或遊戲、練習英文口語活動外，大部分時間都拿著手機在看劇，看得專心致志、認真聚焦，彷彿身邊無人般。

我不知道他看的是什麼劇，以為他是在Netflix平台上追劇，後來我走過他身邊，趨近一看，才發現他看的是時下流行的AI短劇。他說，AI做的短劇很擬真，故事內容及情節也很吸引人往下觀看，所以他只要沒事，一點進擬真短劇裡，都會心眼入其中，一發不可收拾。

有幾回，我在閒來無事時，也被網路AI短劇給吸睛，跟老公一樣，一點就中，立刻成癮。劇裡的人事物，故事高潮迭起，都是吸引人心注目的內容，心裡也會隨著這些劇情變化而有所波動，編劇者（AI）成功地擄掠人心，一點一滴地滲入人類的生活之中，但我們卻不自知。現在人手一機，都各自關注著小螢幕，已深深影響家人間的親子時光。

這些占領人心的AI短劇會讓家人產生疏離感，於是我改變策略。每逢假日難得的家人相聚時間，我可能會安排家人出外旅遊，或是全家人放下手機，一起玩國粹遊戲，邊動腦邊聊天，增進親子互動，修補平時各忙各的疏離缺口。只要不沉迷追小劇，人生的溫馨幸福橋段，總會時時出現在你我之間。