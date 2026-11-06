從市集熱潮出發，讓友善消費走進日常 近年市集與實體體驗活動持續吸引民眾參與，從特色商品、現場互動到音樂演出，讓消費不再只是買東西，更成為認識品牌、體驗生活的方式。臺中市勞工局將於11月7日串聯臺中市8家庇護工場，參與「舊城新聚中區共好市集」，打造「幸福啟航」，結合特色商品展售、職場體驗闖關、消費轉盤抽獎與舞台表演，現場超過40攤以上與中區在地商圈（如:繼光街商圈、自由路商圈、電子街商圈等）攤商組成特色市集及臺中購物節活動，預計吸引超過1萬人次參與。邀請民眾走進市集，在逛、玩、買的過程中認識庇護工場，讓友善消費自然融入生活。 8家庇護工場各展所長，烘焙餐飲、生活服務都能體驗 本次以「一桌一品牌」方式呈現8家庇護工場的特色，包含台中市迦南園烘焙庇護工場、瑪利MAMA·手作麵包、瑪利媽媽清潔高手工作隊－磐石隊及先鋒隊、向日葵工作隊、麥子庇護工場、小幫手庇護工場及曙光庇護工場，展現烘焙、清潔、皮革鑰匙圈等手作小物、房屋修繕與印刷等多元工作領域。 活動也將各工場的日常工作轉化為趣味體驗關卡，包含迦南園烘焙庇護工場的「麵包誕生記」、瑪利MAMA手作麵包的「烘焙訂單小幫手」、磐石隊的「清潔工具找搭檔

2026-11-06 00:00