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2026乳癌大型病友會
時間：11月7日（六）下午1時至5時20分
內容：
分享最新乳癌治療進展，聚焦運動腫瘤學、睡眠與體重管理，協助病友落實將健康觀念落實於日常生活
地點：
張榮發國際會議中心11樓
台北市中山南路11號
洽詢：
02-2392-4115
腎臟疾病的預防與保健
口腔癌的預防與治療
主講：
林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海
台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部部主任戴世光
時間：
11月14（六）上午10時至12時、下午2時至4時
地點：
新北市立圖書總館演講廳
新北市板橋區貴興路139號3樓
洽詢：
02-2395-5211
02-2953-7868
新北市立圖書館
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