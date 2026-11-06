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聯合報／ 本報訊

2026乳癌大型病友會

時間：11月7日（六）下午1時至5時20分

內容：

分享最新乳癌治療進展，聚焦運動腫瘤學、睡眠與體重管理，協助病友落實將健康觀念落實於日常生活

地點：

張榮發國際會議中心11樓

台北市中山南路11號

洽詢：

02-2392-4115

腎臟疾病的預防與保健

口腔癌的預防與治療

主講：

林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海

台北榮總耳鼻喉頭頸醫學部部主任戴世光

時間：

11月14（六）上午10時至12時、下午2時至4時

地點：

新北市立圖書總館演講廳

新北市板橋區貴興路139號3樓

洽詢：

02-2395-5211

洪鈞培文教基金會

02-2953-7868

新北市立圖書館   

洪鈞培文教基金會 乳癌 張榮發

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