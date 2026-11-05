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接軌國際！漁業署試辦開放鰻苗出口 預計12月上路

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
農業部今預告「鰻苗捕撈溯源管理應遵行事項」，規範每年11月1日至12月31日開放頭期苗出口，也明定業者應於「鰻苗溯源管理系統」申請登錄資格，並於捕撈、交易或進口後申報數量及流向，出口前應檢附溯源證明向農業部申請核准，以接軌國際鰻魚貿易的溯源管理制度。記者林澔一／攝影
農業部今預告「鰻苗捕撈溯源管理應遵行事項」，規範每年11月1日至12月31日開放頭期苗出口，也明定業者應於「鰻苗溯源管理系統」申請登錄資格，並於捕撈、交易或進口後申報數量及流向，出口前應檢附溯源證明向農業部申請核准，以接軌國際鰻魚貿易的溯源管理制度。記者林澔一／攝影

農業部今預告「鰻苗捕撈溯源管理應遵行事項」，規範每年11月1日至12月31日開放頭期苗出口，也明定業者應於「鰻苗溯源管理系統」申請登錄資格，並於捕撈、交易或進口後申報數量及流向，出口前應檢附溯源證明向農業部申請核准，以接軌國際鰻魚貿易的溯源管理制度。預計12月生效。

漁業署表示，近年來，鰻苗捕撈及國際貿易成為歐盟及華盛頓公約（CITES）關注焦點。歐盟於2025年CITES第20屆締約方大會提案，將鰻鱺屬全部物種列入附錄二，提案雖未獲通過，大會仍作成決議，呼籲各國強化鰻魚資源管理、貿易監管及打擊非法貿易。

漁業署說，因應未來國際管理趨勢，我國推動鰻苗溯源制度，從捕撈、交易到出口全程留下可追溯的紀錄，將讓每一批鰻苗都有據可查，維護我國鰻魚產業之國際貿易權益。

漁業署強調，每年11月至翌年2月為鰻苗捕撈期，依統計，11月至12月鰻苗捕撈數量約占全年度3成，期間如開放出口，仍可保留1至2月份近7成捕撈量，供國內養殖產業放養，對養殖業者影響微小。今年3月8月間，也邀集相關業者舉行11場次說明會，所有捕撈漁民及9成以上販運、養殖及出口業者皆支持開放出口政策。

漁業署指出，修正草案重點包括申請登錄資格、捕撈及交易後一日內申報、每年11月至12月開放出口，試辦2年。

漁業署進一步說明，鰻苗捕撈業者、販運業者及進出口業者應於溯源管理系統申請登錄資格，有效期間3年，並應於捕撈、交易或進口後一日內，申報捕獲量、規格及交易對象。

除此，漁業署表示，現行出口管制是依經濟部96年10月30日公告，得出口期間為4月至10月，為兼顧鰻苗捕撈業者出口及鰻魚養殖業者於清明節前後放養需求，開放國內業者於11月至12月捕撈的鰻苗也能出口，試辦2年後將視資源狀況檢討。出口業者須附溯源證明文件，經農業部核准後始得出口。

漁業署說，草案今起預告7日，預告期間捕撈、販運、貿易業者即可於系統申請資格登錄，預計將於今年12月生效。

出口 漁業署 鰻魚 農業部

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