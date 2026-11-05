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段考不及格…網傳人父「薑罰」女兒 衛福部：涉嫌性侵恐處7年以上徒刑

聯合報／ 記者林琮恩廖靜清／台北即時報導
衛福部保護司司長郭彩榕指出，使用異物插入兒少肛門行為，已涉嫌性侵害，為犯罪事件，不排除進入檢警偵辦程序，可依加重性交罪，處7年以上有期徒刑。聯合報系資料照
衛福部保護司司長郭彩榕指出，使用異物插入兒少肛門行為，已涉嫌性侵害，為犯罪事件，不排除進入檢警偵辦程序，可依加重性交罪，處7年以上有期徒刑。聯合報系資料照

網路社團流傳一位父親對女兒實施「薑罰」，將生薑塞入女兒肛門中，社團管理員已保存案件紀錄，並通報113保護專線。對此，衛福部保護司司長郭彩榕指出，待釐清案件是否發生於國內、在哪一縣市發生，將請縣市主管機關介入調查處理，使用異物插入兒少肛門行為，已涉嫌性侵害，為犯罪事件，不排除進入檢警偵辦程序，可依加重性交罪，處7年以上有期徒刑。

郭彩榕指出，若案件透過113保護專線通報，相關人員將釐清案件所在縣市，由縣市主管機關介入，進行案件調查處理，不過，此案為網路流傳消息，還需進一步釐清，是否為國內案件，或發生在其他國家；依網路流傳資訊，該家長涉嫌以異物插入兒少肛門，這已涉嫌兒少性侵害嫌疑，為犯罪事件，如確認為真，將進入刑事、司法調查程序。

若被害兒少未滿14歲，卻被父親以強暴、脅迫等方式進行侵入性行為，可能適用「刑法」加重強制性交罪，刑度為7年以上重罪。郭彩榕呼籲，民眾如發現兒少疑似遭不當對待，應勇於通報，政府提供多元通報管道，除方便、常見的113保護專線外，也可使用社安網「關懷e起來」網站通報，或直接向所在地家防中心通報，由社工介入處理，了解兒少是否受到不當對待。

據網路流傳的「家有中學生」匿名文章，一名疑似受虐兒少母親的網友匿名發文，指女兒因段考不及格，遭丈夫以藤條鞭打，並使用「薑罰」，自己雖不常在家，無立場要求丈夫如何管教，但這些錯誤確實嚴重，應被嚴肅處理，在遭遇薑罰後，女兒不再大哭大鬧，而是憋著、聲音顫抖的哭泣，令她心理難受，暗示兒少疑似已出現心理創傷。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

衛福部 女兒 性侵

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