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亞洲藥學會曼谷登場 北市藥師公會理事長黃彥儒獲最高榮譽「石館獎」

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台北市藥師公會理事長黃彥儒（右）獲頒亞洲藥學界代表性獎項「石館獎（Ishidate Award）」，表彰其深耕社區藥局、推動藥事專業表現。圖／藥師公會全聯會提供
台北市藥師公會理事長黃彥儒（右）獲頒亞洲藥學界代表性獎項「石館獎（Ishidate Award）」，表彰其深耕社區藥局、推動藥事專業表現。圖／藥師公會全聯會提供

2026第31屆亞洲藥學會今天在曼谷開幕，我國藥師公會全聯會理事長林憶君與逾百位台灣藥師出席盛會。台北市藥師公會理事長黃彥儒獲頒亞洲藥學界代表性獎項「石館獎（Ishidate Award）」，表彰其深耕社區藥局、推動藥事專業表現。林憶君說，這不僅是對長期投入藥事服務的肯定，更是台灣藥界的共同榮耀。

石館獎創設於1986年，每兩年頒發一次，旨在表彰於醫院藥學、藥學研究及社區藥局等領域具有傑出貢獻的藥界人士。黃彥儒以「從櫃檯到社區：讓藥師在日常健康照護中被看見」為題發表演講，分享台灣社區藥師從疫情防治到日常照護的實務經驗，並介紹家庭藥師、短影音衛教及交通安全用藥宣導等行動，說明如何讓藥師的專業持續融入民眾生活。

黃彥儒強調，社區藥局是最貼近民眾生活的健康照護據點，藥師的專業價值不僅在於確保用藥安全，更在於運用專業知識，主動關懷民眾健康需求，讓藥事照護從藥局櫃檯延伸至社區與家庭，真正融入民眾日常生活。

林憶君則指出，隨著人口超高齡化及民眾健康需求日益多元，藥師的角色早已不再侷限於藥品調劑與交付，而是逐步走入民眾生活，成為健康管理與疾病預防的重要夥伴，這也凸顯社區藥局在健康照護體系中不可或缺的專業價值。

台灣社區藥局長期深耕基層，透過專業用藥諮詢、慢性病照護及健康促進等服務，持續拓展藥師在醫療照護體系中的角色。林憶君強調，此次黃彥儒獲得國際肯定，也再次證明社區藥局不僅是民眾取得藥品的場所，更是守護民眾健康的重要據點，全聯會將持續推動藥師專業發展、深化社區藥事照護服務，讓藥師的專業能量在基層醫療與公共衛生領域發揮更大效益。

亞洲藥學會年會匯聚來自亞洲24個國家的藥學專業人士，促進各國在藥事政策、專業教育及健康照護創新等領域的交流與合作。全聯會表示未來將持續深化與亞洲各國藥學組織的合作，促進專業經驗分享及人才交流，以「專業領航、權益保障、永續發展」為核心，持續提升藥事服務品質，讓臺灣藥師的專業成果在國際舞台上被更多國家看見，實踐「藥師在的地方，就是安心的所在」理念。

2026第31屆亞洲藥學會今天在曼谷開幕，我國藥師公會全聯會理事長林憶君與逾百位台灣藥師出席盛會。圖／藥師公會全聯會提供
2026第31屆亞洲藥學會今天在曼谷開幕，我國藥師公會全聯會理事長林憶君與逾百位台灣藥師出席盛會。圖／藥師公會全聯會提供

曼谷 藥學 藥師 黃彥儒

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