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病人血壓一直掉…護理師轉頭看著你 「值班生存」遊戲幫住院醫師選科

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
醫學生和不分科住院醫師（PGY）選科時經常感到迷惘。醫師職涯成長學院近期推出互動遊戲，讓玩家扮演住院醫師，從22個專科中比對出自己的「本命科」。聯合報系資料照
醫學生和不分科住院醫師（PGY）選科時經常感到迷惘。醫師職涯成長學院近期推出互動遊戲，讓玩家扮演住院醫師，從22個專科中比對出自己的「本命科」。聯合報系資料照

「嗶…嗶…病人血壓一路掉到70，護理師轉頭看你…」這場景可能發生在任一個醫療院所，但現在是「值班生存」遊戲開局的情況題。在現實生活中，醫師的選擇可能影響病患生命，但在這個遊戲裡，玩家扮演住院醫師，可在各種情境中做出選擇，從22個專科中比對出自己的「本命科」。

「值班生存」遊戲由醫師職涯成長學院推出，參與遊戲製作的同心醫療體系家醫科主治醫師陳和謙表示，醫學生和不分科住院醫師（PGY）選科時經常感到迷惘，「值班生存」讓玩家在各種情境中做出選擇，過去選科像摸著石頭過河，因此希望將自身經驗透過遊戲呈現，讓學弟妹有初步的參考方向。

遊獻一開始，總醫師先喊話：「歡迎報到，學弟妹。接下來 24 個夜班，你要在體力、成就感、生活和病人信任之間撐下去，任何一項歸零你就倒了。撐到最後，我會告訴你適合哪一科。」

「值班生存：滑出你的本命科」讓玩家體驗24個夜班情境，例如凌晨3點值班手機突然響起、急診一次湧入大量病人、病人血壓突然掉到70，甚至面對早產兒家長詢問「他會好起來嗎？」等狀況。玩家必須在不同情境中做出決定，過程中體力、成就感、生活及病人信任等指標也會隨之增減，任何一項歸零就會倒下，呈現住院醫師值班時面臨的工作取捨。

遊戲將工作偏好歸納為8項，包括動手操作、急性節奏、深度互動、生活平衡、高壓耐受、精密細節、推理解謎，以及與孩子及家庭互動，再與22個住院醫師專科進行比對，5分鐘就能找到自己的本命科。

陳和謙舉例，個性較急、希望快速看到成果的人，可能較適合外科，例如透過手術處理腫瘤，短時間就讓病人好起來；內科則常涉及慢性病照護，治療過程較長，適合能接受較慢步調的人。

遊戲推出後，當天就在Threads上有數百次分享，不僅是醫學生，一般人也對醫師的工作很好奇，所以在非醫學生的社團也受到轉發，多數人都覺得很好玩。陳和謙說，他自己測出來也是家醫科，也看到有急診科醫師測出來是急診科，可見得題目設計方向蠻準確的。

陳和謙表示，過去醫學生及PGY選科時，主要依靠有限的實習經驗、短暫跑科觀察，以及詢問學長姐等方式判斷，但各科工作型態差異很大，缺乏系統性的整理，往往讓人感到迷惘，「過去選科時像是摸著石頭過河、步履蹣跚，現在過了河之後，回過頭來希望把河邊的路修好，讓學弟妹走得順一點。」

陳和謙在醫學生與PGY時期，待過長庚體系、台大醫院、馬偕兒科等，住院醫師時期則在部桃內科、北榮家醫等。陳和謙說，遊戲是由醫師職涯成長學院團隊企劃與製作，再經由任職於醫學中心、區域醫院、地區醫院以及診所的醫師監製試玩，包括婦產科、胃腸肝膽科、急診科等醫師，並使用AI工具協助程式開發、角色與場景插畫生成。

不過，陳和謙說，遊戲指標比較著重個性的匹配度，但像是薪資、各醫院訓練環境、各科醫療糾紛等，比較難以遊戲呈現。建議醫學生跑科時，遊戲結果可為參考，再實際觀察各科真實樣貌，並主動詢問住院醫師和主治醫師，關於值班、生活、訓練方式；也可以多參加選科講座、多比較不同醫院的差異，才能更準確找到適合自己的科別。

●「值班生存」遊戲

https://growing.doctorally.tw/game/

「值班生存」遊戲由醫師職涯成長學院推出，玩家可扮演住院醫師，在各種情境中做出選擇，從22個專科中比對出自己的「本命科」。圖／取自「值班生存」遊戲
「值班生存」遊戲由醫師職涯成長學院推出，玩家可扮演住院醫師，在各種情境中做出選擇，從22個專科中比對出自己的「本命科」。圖／取自「值班生存」遊戲

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