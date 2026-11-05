合歡山假日高乘載惹議 國家公園署：持入園許可登山客可彈性通行

內政部與交通部公告11月起實施周末假日高乘載，管制時段車上未滿3人不得上山，引發登山客不滿。對此，國家公園署表示，管制期間，在地居民、持有合法入園許可的登山民眾，以及其他有必要通行需求者，現場將有適當彈性通行措施。

合歡山高乘載比照花季模式，管制範圍為台14甲線18公里處翠峰至大禹嶺路段，管制時段原則為每日凌晨0時至上午8時，警方可視車流機動調整，小客車須滿3人才能通行，小貨車載運農產不受限，於11月7日起實施。

國家公園署表示，內政部及交通部已於11月3日發布管制公告，自11月起周休二日實施高乘載管制，並透過新聞及社群媒體等管道宣傳，相關單位將依權責進行交通宣導、疏導及違規取締，以進行交通分流，提升合歡山地區遊憩體驗及用路安全。

國家公園署指出，合歡山公路路幅狹小，加上少數車輛違停，經常造成雙向車輛無法會車。實施管制是為改善山區交通秩序，避免妨礙救災救護車輛通行及緊急救援；管制時段內，在地居民、持有合法入園許可的登山民眾，以及其他有必要通行需求者，將採取適當彈性通行措施，兼顧交通安全及實際需求。

國家公園署表示，後續將持續與交通部協調推動大眾運輸接駁工具，並蒐集實施資料、研擬改善措施，提供民眾更方便、安全的合歡山交通環境。