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癌藥基金上路一年 癌團調查曝病人自費用藥月花逾5萬、13.2%借款償還

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
總統府健康台灣委員會委員沈延盛（左三）指出，他對癌症病友自費情況深有所感，他在診間常遇到病人因自費藥價高，選擇不接受治療，最終能接受治療的都是企業高層、董總級人物。記者林琮恩／攝影
總統府健康台灣委員會委員沈延盛（左三）指出，他對癌症病友自費情況深有所感，他在診間常遇到病人因自費藥價高，選擇不接受治療，最終能接受治療的都是企業高層、董總級人物。記者林琮恩／攝影

賴清德總統上任後，提出癌症新藥基金政策，上路滿1年，共51項癌症新藥納保。台灣癌症基金會今天公布最新調查，2023與2025年已給付藥品平均等待時間縮短58.4%，但健保給付的51項癌症新藥，其127個核准適應症中，仍有47個尚未給付。此外，許多癌症病友持續自費支付藥費，每月藥費超過5萬元，高達13.2%需借貸支付，甚至中斷治療，呼籲政府加速新藥與適應症收載。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，近期完成對762位癌症病人及家屬問卷調查，其中309人曾有自費用藥經驗，51.2%仍自費用藥，22.3%已完成療程，自費用藥者中，29.9%需籌款或借貸才付得起藥費。159位目前仍在使用自費癌藥的病人，35.8%日常開支已受影響，13.2%需借貸甚至中斷治療，超過半數每月支付藥費逾5萬元。

台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙指出，癌藥基金上路後，癌症新藥從取得藥證至健保給付，已由過去829.2天縮短至2025年307天，但2016年至2025年，癌症新藥取得藥證共109件，只有75件獲健保給付，且納入給付的藥品，其適應症給付比率僅63%，仍有47個許可證適應症，尚未納入給付，盼政府善用癌藥基金，加速新藥收載。

台灣癌症基金會執行長張文震指出，病友團體原預期癌藥基金為百億規模，孰料最終僅編列50億元，且第一批給付藥物並非癌症新藥，而是國內使用多年，但因財務衝擊影響，未被納入健保給付的藥物，雖然仍幫助不少癌友，省下百萬藥費，但這並非癌藥基金成立初衷。癌藥基金運作需做好財務規畫，今年證交稅收得多，政府公務預算增加，呼籲多挹注該筆基金。

健康台灣委員會委員沈延盛指出，他對癌症病友自費情況深有所感，在診間常遇到病人因自費藥價高，選擇不治療，最終能接受治療的都是企業高層、董總級人物，若健保成長速度跟不上醫藥發展，應考慮自費差額藥價，加速健保新藥收載，這需透過法律修改，建議設限10%自費差額，政府負擔不會過重，民眾則能加速取得用藥。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，基金會近期完成對762位癌症病人及家屬的問卷調查，其中309人曾有自費用藥經驗，且51.2%目前仍自費用藥。記者林琮恩／攝影
台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟指出，基金會近期完成對762位癌症病人及家屬的問卷調查，其中309人曾有自費用藥經驗，且51.2%目前仍自費用藥。記者林琮恩／攝影

台灣癌症基金會執行長張文震指出，病友團體原預期癌藥基金為百億規模，孰料最終僅編列50億元，且第一批給付藥物並非癌症新藥。記者林琮恩／攝影
台灣癌症基金會執行長張文震指出，病友團體原預期癌藥基金為百億規模，孰料最終僅編列50億元，且第一批給付藥物並非癌症新藥。記者林琮恩／攝影

台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙指出，癌藥基金上路後，癌症新藥從取得藥證至健保給付時間，已由過去829.2天縮短至2025年307天。記者林琮恩／攝影
台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙指出，癌藥基金上路後，癌症新藥從取得藥證至健保給付時間，已由過去829.2天縮短至2025年307天。記者林琮恩／攝影

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