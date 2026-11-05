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公路局砸1170萬增156架無人機揪巡檢搖量 明年擴大AI影像辨識

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
AI智慧橋檢台19線自強大橋。圖／交通部公路局提供
AI智慧橋檢台19線自強大橋。圖／交通部公路局提供

全台有逾2.6萬座人車行及鐵路橋梁，其中公路局轄管的有3900多座，部分橋梁死角或位於濱海、高山等位置險峻之處，難以仰賴人力檢查。為此，公路局除導入45架無人機巡檢，今年再投入1170萬元，要在2028年前將無人機隊擴充至201架，操作機器的「飛手」也增至138人。目前中部已是辦無人機結合AI影像辨識巡檢公路劣化的徵兆，明年起將擴大各區實施。

公路局轄區內橋梁數量眾多，傳統橋梁檢測方式多仰賴人工目視，作業過程常伴隨高度風險，為導入更安全、高效且智慧化的橋梁檢測技術，公路局自2019年起，推動無人機自動化橋梁檢測及橋梁劣化影像AI分析研究，並完成「無人機AI智慧橋梁檢測系統」與「AI智慧橋梁橋檢車」開發，實現全橋自動化檢測。

公路局副局長周廷彰說，無人機在公路養護上有3大應用，第一，平時定期巡檢，及早發現設施異常，就像民眾到醫院透過MRI檢查，提早找出身體病灶，並利用3D建模比對設施變化及潛在風險，再由第一線人員前往現場確認。

第二，災後可快速掌握災情，評估河道變化、邊坡坍塌或落石，判斷維修及搶修的優先順序，讓道路盡早恢復通行。

第三，公路、鐵路及相關單位可共同運用無人機巡查鐵公路沿線、橋梁及河道等設施，並透過資料共享，讓工程及交通單位共同為防災準備。

為擴大無人機應用，公路局今年編列1170萬元經費，目前已有98名員工取得民航局無人機操作合格證照，預計「飛手」年底增加至138人；另外，現有無人機45架，明年預計增至201架，等於增至156架。

周廷彰表示，公路局轄管橋梁達3900多座，過去無人機巡檢多仰賴顧問公司操作，現在逐步轉由公路局同仁自主常態化執行，目前各區養護工程分局均已導入無人機，中區更試辦無人機結合AI影像辨識技術，透過無人機蒐集大量影像，再運用大數據分析及AI判識，初步辨識橋梁是否出現鋼筋外露、構件破損等劣化跡象，準確率達8成以上，預計明年起擴大至其他分局選擇部分橋梁試辦。

優良景觀組第1名埔里段。圖／交通部公路局提供
優良景觀組第1名埔里段。圖／交通部公路局提供

邊坡防災組第1名基隆段。圖／交通部公路局提供
邊坡防災組第1名基隆段。圖／交通部公路局提供

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