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影／尼泊爾聖母峰健行目擊直升機相撞意外 9名台灣旅客今平安返台

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
尼泊爾聖母峰3日上午發生2架直升機相撞墜毀，造成1死1受傷，事發後所有人都上前協助救援。圖／團員提供
尼泊爾聖母峰3日上午發生2架直升機相撞墜毀，造成1死1受傷，事發後所有人都上前協助救援。圖／團員提供

尼泊爾聖母峰3日上午發生2架直升機相撞墜毀，造成1死1受傷，當時在現場排隊等待搭乘直升機的旅客，都親眼目睹直升機相撞慘狀。這批台灣旅遊團旅客今天搭機返台，曾獲醫療奉獻獎的牙醫師羅界山當時就在現場，他談起事發過程仍心有餘悸。

羅界山表示，他參加晴天旅遊尼泊爾EBC健行客製包團前往尼泊爾聖母峰（Mount Everest）健行，原定3日上午從佩利崎停機坪搭乘直升機下山，返回加德滿都。當時已經有一架直升機已經先降落，停在廣場地面左側，他與團員就是要搭乘左邊這一台，他站在最前面等待搭機時順便拍攝右側上空直升機的降落畫面。

羅界山說，右側那一架直升機準備降落時，螺旋槳跟左側那架直升機打到，直升機墜毀時跟地面那一台互相撞擊，瞬間有很多碎片噴出來，他嚇得馬上趴倒在地，還好碎片朝另一個方向飛散，沒有波及團員。同團2名女性團員躲避時推擠跌倒受傷，還好只是皮外傷。

羅界山指出，撞擊發生後現場都是油煙的味道，大家都很怕還有第二次爆炸，領隊為了安全起見叫他們往後撤。由於事故造成停機坪航管封閉，下山行程延誤不少時間，但最後仍順利完成原定行程。

今天返台的團員也包含在事故中受傷的女性。她回想當時狀況表示，她看著2架直升機降落，心想這麼近不會相撞嗎？心中才出現這個念頭，下一秒2台直升機就撞在一起了。現場所有人都向後方逃跑，她也因為站在事發處後方，被逃竄的人推擠跌倒造成手部扭傷。事發後不少親友打電話關心，但當地通訊訊號不佳，如今終於返台，最想趕快回家向親友報平安。

尼泊爾聖母峰3日上午發生2架直升機相撞墜毀，造成1死1受傷。直升機撞擊後的殘骸還留在原地。圖／團員提供
尼泊爾聖母峰3日上午發生2架直升機相撞墜毀，造成1死1受傷。直升機撞擊後的殘骸還留在原地。圖／團員提供

尼泊爾聖母峰3日上午發生2架直升機相撞墜毀，圖為事發時已經停在地面的直升機。圖／團員提供
尼泊爾聖母峰3日上午發生2架直升機相撞墜毀，圖為事發時已經停在地面的直升機。圖／團員提供

尼泊爾聖母峰3日上午發生2架直升機相撞墜毀，圖為事發時後來降落的直升機。圖／團員提供
尼泊爾聖母峰3日上午發生2架直升機相撞墜毀，圖為事發時後來降落的直升機。圖／團員提供

尼泊爾聖母峰3日上午發生2架直升機相撞墜毀，造成1死1受傷。直升機撞擊後的殘骸還留在原地。圖／團員提供
尼泊爾聖母峰3日上午發生2架直升機相撞墜毀，造成1死1受傷。直升機撞擊後的殘骸還留在原地。圖／團員提供

尼泊爾 聖母峰 直升機

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