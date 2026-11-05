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多發性骨髓瘤20年發生率翻倍...常見高齡患者 初期腰痠背痛易被忽略

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
中華民國血液病學會舉辦多發性骨髓瘤國際大師論壇，台英權威專家、健保署與病友團體代表齊聚交流，癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏（左起）、中華民國血液病學會常務監事譚傳德、中華民國血液病學會理事長侯信安、英國里茲大學血液學教授 Gordon Cook 、健保署副署長顏家瑞、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟 共同參與。圖／中華民國血液病學會提供
中華民國血液病學會舉辦多發性骨髓瘤國際大師論壇，台英權威專家、健保署與病友團體代表齊聚交流，癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏（左起）、中華民國血液病學會常務監事譚傳德、中華民國血液病學會理事長侯信安、英國里茲大學血液學教授 Gordon Cook 、健保署副署長顏家瑞、台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟 共同參與。圖／中華民國血液病學會提供

台灣邁入超高齡社會，多發性骨髓瘤發生率持續攀升，20年間翻倍成長。專家提醒，多發性骨髓瘤初期症狀不明顯，常以腰痠背痛骨折或腎功能異常表現，容易被誤認為老化或骨質疏鬆。隨著標靶藥物及組合療法進步，若能及早診斷，並在第一線治療就有效控制癌細胞，有助延長緩解時間、降低骨折及腎損傷風險，維持患者生活品質。

根據國健署癌症登記資料，2003年至2023年，男性多發性骨髓瘤發生率增加135%，女性更增加165%，每年新增近900名患者，且多數為高齡長者。

「許多長輩一開始以為只是老了骨頭退化、腰痠背痛，輾轉於骨科、復健科或腎臟科，最後才發現元凶竟是血液裡的漿細胞病變。」中華民國血液病學會常務監事、和信治癌中心醫院幹細胞移植與細胞治療部主任譚傳德表示，多發性骨髓瘤會分泌異常單株蛋白並侵蝕骨髓，高達70%的病患就醫時已有嚴重骨痛或病理性骨折，20%至50%確診時腎臟已受損，還常伴隨嚴重貧血與免疫不全導致的致命感染。

對年邁體弱的長輩而言，一旦第一線治療無法迅速、深度地控制病情，隨之而來的就是骨折臥床、長期洗腎與反覆進出急診，不僅病人痛苦，更讓照顧的家屬心力交瘁。

而台灣2018至2022年統計，在不適合幹細胞移植的新診斷患者中，高達32.2%在接受第二線治療前就已不幸死亡。隨著每一次復發，疾病緩解期就像溜滑梯般急遽縮短，第一線治療疾病惡化時間中位數約18個月，到了第二線縮短為13個月，第三線更只剩短短7個月。

中華民國血液病學會理事長侯信安表示，過去多發性骨髓瘤患者從初次診斷到死亡，平均存活期僅約3年。如今隨著抗CD38標靶等新藥問世，對於無法接受骨髓移植的的初診斷患者，採用抗CD38標靶四合一療法做為第一線治療，無惡化存活期中位數已可望邁向8至10年。

侯信安肯定健保署對血液癌症病友的照顧，針對「適合接受自體幹細胞移植」的新診斷患者，健保已將抗CD38標靶四合一療法納入一線給付，為體能較佳的患者帶來莫大幫助。然而，臨床上「不適合移植」的患者，以高齡、衰弱或合併慢性病的長輩居多，身體無法承受高劑量化療與幹細胞移植、最為脆弱，而這群高齡患者在目前台灣第一線的健保給付治療中，卻尚未包含任何抗CD38標靶組合可用。

台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟、癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏表示，高齡不應成為治療的限制，健保在進行醫療科技評估時，除了藥費預算，更應看見一線用好藥，能讓患者維持生活自理、減少反覆住院與家庭長照支出的整體社會價值。呼籲政府正視高齡及不可移植病人在第一線治療的未滿足需求，加速接軌國際治療指引。

腰痠背痛 患者 骨折

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