沈伯洋稱台北兒虐六都第一⋯衛福部數據打臉 專家：比件數如無稽之談

六都兒虐案件數成為台北市長選戰焦點，台北市長候選人沈伯洋稱台北兒虐六都第一，國民黨則回擊高雄才是六都兒虐之冠。據衛福部兒少受虐人數統計，台北市兒虐人數近2年均在六都排行末段班，今年上半年，六都兒虐案件排行，新北為第1、高雄第2，台北則位居第5；去年全年六都兒虐排行，亦是新北最高，人數為2147人，其次為台中，人數為1327人，台北則排名第4，共894位兒少遭遇兒虐。

沈伯洋稱台北兒虐六都第一，被問及數據來源，又說是「用猜的」，引發外界關注六都真實兒虐數據。據衛福部各類行兒少受虐人數統計，今年上半年六都遭兒虐人數，依序為新北960人、高雄634人、台中592人、桃園405人、台北386人、台南231人；2025年全年六都兒虐人數，依序為新北2147人、台中1327人、高雄1283人、台北894人、桃園777人、台南532人。

至於兒虐致死個案，據衛福部統計，遭父母、照顧者等家庭成員的「家內受虐致死」個案，今年1至6月累計個案數為8例，最高案件數落在桃園、台中、台南三縣市，均為2例，台北則無任何案例；2025年全台合計19位兒少在家受虐致死，最高案件數為嘉義、苗栗各3例，台北市案例為1例。

衛福部保護司副司長張靜倫指出，不論兒虐、家暴、性侵等保護性事件，多具有黑數高、通報率較低情況，為此，衛福部考核各縣市兒虐防治情況時，從不以通報件數多寡作衡量指標，而是希望增加通報件數，提升民眾兒虐預防觀念及敏感度，讓更多人勇於通報。至於各縣市兒虐是否嚴重，民眾常是「看感覺」，這與相關新聞是否被大篇幅報導等輿論走向有關。

台大社工系名譽教授馮燕直言，提出特定城市兒虐案件數高，「真的滿無稽」，就社工學者角度，兒虐通報數字攀升，未必與「社會生病了」畫上等號；兒虐事件因受虐者不願意、不敢講，或擔心遭威脅，具「黑數高」特性，通報率反應社福制度透明度，民眾認為通報後兒虐案件能有效被處理，才會勇於報案，若民眾認為「報案無望」，甚至不知如何報案，才是最悲慘的情況。

高雄、新北二縣市，受虐兒少均在六都排行前3名。對此，馮燕說明，這2縣市具有幅員大，或人口密集等特性，尤其新北市宛如台灣縮影，從最都市化的區域，至人口稀少的偏鄉均有，不同特性地區，其兒虐成因與解方各有不同，要面面俱到挑戰甚鉅，兒虐不可單看通報數，應綜合再犯率、案件嚴重程度、社工人力是否充足等綜合討論，需要全台縣市共同努力。