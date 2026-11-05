近2年網路廣告偽藥罰逾千萬元 環部籲勿信誇大宣傳

環境部統計，去年網路廣告偽藥已裁罰246件、金額共新台幣1253萬元，今年1至8月也裁罰76件、420萬元，整體而言已有減少；呼籲民眾慎防「100%有效」、「完全消滅」等誇大宣稱。

環境部今天舉辦「偽藥不買環境用藥安心購」記者會，攜手數位發展部數位產業署，以及蝦皮、酷澎、網家（PChome）等知名電商平台共同宣示合作，藉由源頭管理、網路稽查與消費者教育，杜絕網路偽藥流通。

環境部化學物質管理署表示，若是在網路廣告販賣偽藥，違反環境用藥管理法，可處6萬至30萬元罰鍰。統計環境用藥廣告總裁罰金額和件數，去年總裁罰件數246件、總裁罰金額為1253萬元；今年1至8月總裁罰件數為76件、總裁罰金額為420萬元。

環境部次長謝燕儒表示，未來將持續深化跨部會交流、地方稽查及電商平台自主管理，並依實務執行情形滾動精進防制作為，鼓勵更多業者共同參與，建立政府把關、業者自律、全民舉報的聯防機制，讓民眾安心選購合法環境用藥。

環境部表示，透過積極督導地方環保機關落實市場查核，自去年起至今年8月，共計查核4萬3274件市售產品，合格率達98%，針對查獲違規廣告及標示不符等情事，皆依法要求違規產品下架或回收。

此外，環境部協同數發部共同防制可疑網頁詐騙，協助判定涉偽環境用藥計1393件並提供違禁品關鍵字清單；積極推動電商平台建立自主管理機制，目前已獲11家業者響應，透過落實上架查核、定期巡檢、疑慮商品先行下架及累犯停權等具體措施。

環境部提醒，購買環境用藥應確認產品許可字號、完整標示及廠商資訊，慎防「100%有效」、「完全消滅」等誇大宣稱，以及限時倒數、清一色五星好評等詐騙手法；若有疑慮可至「環境用藥許可證及標示查詢系統」確認產品是否合法，亦可利用電商及社群平台內建檢舉功能。

環境部說，若有可疑網頁詐騙網站則可透過數發部網路詐騙通報查詢網反映。