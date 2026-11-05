醫護否認被動員反長者免健保費 藥界籲審慎評估財源

媒體報導指，衛福部長石崇良透過簡訊動員醫療與社福團體反對老人福利法修法。醫護界今天紛紛出面否認「被動員」；製藥三公協會也跟上聲援潮籲審慎評估財源，重視健保永續。

立法院日前三讀通過老人福利法第22條條文，明訂近一年綜合所得未達申報標準或綜所稅率未達20%的長者，由中央主管機關補助全額健保費，衛福部預估達83%長者符合免繳資格。媒體報導，石崇良曾透過簡訊，要求醫療與社福團體發聲反對此法。

對外界傳石崇良疑似對醫界下指導棋、動員醫界表態，醫師公會全國聯合會理事長陳相國今天接受媒體聯訪指出，醫師公會的立場是經過自主研究與分析後所做出的決定，並非受人指示。從未看過相關簡訊，也沒有收到石崇良要求發聲明的訊息，醫界反對相關修法並非近期才有的立場。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，沒有收到石崇良任何訊息或指示，甚至點出石崇良的看法與醫界立場仍有些差異。醫界強調健保應維持風險分擔及量能付費原則，確保財務永續。不清楚是否有人在背後操作，外界不應妄加揣測，應回歸政策本身，關注健保財務永續及互助精神。

「並未接獲任何相關指示或訊息，完全沒有這方面的情況。」牙醫師公會全聯會發言人蘇文藝說，相關聲明都是各團體自主表達立場，牙醫界主要著眼於弱勢團體的健康照顧及相關權益，如假牙補助等，希望從保障弱勢族群健康的角度出發，重申是基於專業立場，並非外部動員。

護理師護士公會全聯會理事長陳麗琴說，石崇良在這段期間從來沒有命令過她，也沒有要求護理團體必須做什麼，所有發言都是自主決定。護理界發表聲明前，需1、2天蒐集資料、聽取會員意見，若當真是受到命令，理應立即發表聲明，不需要經過內部討論及意見蒐集。

陳麗琴表示，以她對部長的了解，對方並沒有外界所說的情況。她再次重申，護理專業團體從未受到部長指示或干預，至少就她個人而言，確實沒有這樣的經驗。護理界並非反對照顧民眾，財務分配是否受排擠，必須審慎評估。

即使醫療與社福團體發聲被控是「被下指導棋」風波未平，製藥界依然選擇今天發布聲明，製藥公會、製藥發展協會及學名藥協會等國產製藥產業公協會建議，現階段宜暫緩全面擴大長者保費補助，應優先完成財源、補助範圍與長期財務影響的整體評估。