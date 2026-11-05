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新冠疫苗打氣比流感冷 醫：後新冠時代 民眾最常存有2施打疑慮

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
公費流感及新冠疫苗開打，但兩者接種情況呈現落差，新冠疫苗接種人次明顯低於流感疫苗，疫苗接種示意圖。聯合報系資料照
公費流感及新冠疫苗開打，但兩者接種情況呈現落差，新冠疫苗接種人次明顯低於流感疫苗，疫苗接種示意圖。聯合報系資料照

公費流感新冠疫苗自十月起開打，相較於流感疫苗新冠疫苗接種人數明顯較少。隨著國內外進入「後新冠時代」，不少民眾認為新冠肺炎已逐漸「流感化」，加上過去曾經確診，開始疑惑「現在還需要打新冠疫苗嗎？」雙和醫院成人感染科主任李文生表示，新冠病毒並未消失，且持續變異，即使曾經感染，仍可能再確診，尤其高齡者、慢性病患者及免疫功能低下者，應依接種建議加強保護力。

根據疾管署統計10月1日至11月2日，公費流感疫苗累計接種逾474.7萬人次，公費新冠疫苗則逾134.4萬人次，分別為去年同期的1.02倍及1.3倍。雖然新冠疫苗接種人次較去年同期增加三成，但接種規模仍明顯低於流感疫苗。

李文生表示，民眾對新冠疫苗的接種意願相對較低，與對病毒威脅的認知有關。不少人認為，過去曾確診新冠肺炎，體內已有抗體，應該不需要再次接種疫苗。然而，自然感染雖能產生免疫反應，保護力卻會隨時間下降，加上病毒持續變異，過去感染所產生的免疫力，未必足以抵抗新的變異株，因此仍有重複感染的可能。

李文生指出，新冠病毒從早期Alpha、Delta變異株，到Omicron及後續分支，至今持續變異。雖然目前新冠疫情已不像初期造成大規模社會衝擊，但病毒仍在社區傳播，也可能隨季節出現一波波的感染。

除了擔心感染風險不高，疫苗副作用也是影響接種意願的原因。李文生表示，部分民眾過去接種新冠疫苗後，曾出現發燒、疲倦、肌肉痠痛等不適，因此對再次接種有所顧慮。目前新冠疫苗主要分為mRNA及蛋白質次單元疫苗，兩者刺激免疫系統的方式不同，但目的都是讓身體建立保護力，且隨著疫苗技術進步，現在的疫苗更重視免疫效果與安全性。

李文生說，接種新冠疫苗後，確實無法保證不會確診，但接種疫苗能降低感染後演變為重症及死亡的風險。過去臨床照顧新冠重症患者時，也曾遇過不少未接種疫苗的個案，特別是長者、慢性病及免疫功能低下者，感染後發生重症的風險較高，更應接種疫苗。

此外，新冠肺炎也可能留下長期健康影響。李文生說，有部分新冠感染者，呼吸道症狀康復後，仍持續出現疲倦、注意力不集中及俗稱「腦霧」等症狀，可能與長新冠症候群有關。

李文生表示，後新冠時代不必過度恐慌，但也不能完全鬆懈。符合公費接種資格者，可依疾管署公布的時程接種；不符合資格者，也可與醫師討論自費接種需求。平時維持勤洗手、室內通風，必要時佩戴口罩，降低感染風險。

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