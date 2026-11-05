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中風後他肢體無力得臥床 半年內靠復健+針灸「走回」診間治療

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
中風後患者常會出現肢體或神經類的後遺症。圖/AI生成
中風後患者常會出現肢體或神經類的後遺症。圖/AI生成

50多歲陳先生日前清晨起床如廁時，突然右側手腳無力、說話含糊不清，送醫確診為缺血性腦中風，雖經急性期治療後病情穩定，卻留下肢體無力等後遺症，連走路、吃飯都需要他人協助，他於復健期間，加入中醫針灸治療，逐漸恢復行走及說話能力。北醫附醫傳統醫學科主治醫師郭博元說，中風後復原需要循序漸進，針灸及中藥可作為輔助治療，但不能取代常規藥物及復健。

陳先生中風後，右側手腳使不上力，說話無法完整成句，長時間臥床復健，家屬希望透過中醫協助改善症狀，經主治醫師會診中醫師後，開始接受針灸治療。隨著復健及針灸療程持續進行，陳先生從無法行走，逐漸進步到能使用拐杖慢行、自己拿湯匙吃飯，說話也愈來愈清晰，出院後已能自行走路到醫院接受治療，開心向醫療團隊說「現在我都自己走路來針灸了」。

郭博元指出，中風後遺症依腦部受損位置不同，影響範圍相當廣泛，臨床上常見五大類症狀，包括肢體無力與痙攣、吞嚥困難、言語障礙、麻木與神經痛，以及認知功能異常、情緒變化與睡眠障礙，針灸可以依患者體質及症狀調整穴位，並配合西醫復健治療。

針對肢體無力、肌肉痙攣患者，常以頭皮針搭配患側肢體針灸，協助調節肌肉張力，並配合物理及職能治療，改善關節僵硬與活動能力；吞嚥困難者，可能出現喝水嗆咳、進食緩慢或食物殘留口中等情形，可刺激頸部穴位，搭配語言治療師的吞嚥訓練，觀察進食狀況。

若出現說話含糊、找不到字，或聽得見卻無法理解他人言語等問題，則以頭皮針的語言相關治療線為主，配合語言復健；患側麻木、感覺不靈敏，甚至出現灼熱、刺痛等神經疼痛，可使用頭皮針及患側取穴。至於認知功能下降、情緒低落、容易發怒或失眠者，則以頭皮針搭配體針治療，必要時結合心理或藥物治療。

郭博元說，並非所有中風患者都適合針灸。容易暈針、害怕針刺、凝血功能不佳或正在服用抗凝血藥物者，應先由醫師評估出血風險，必要時可考慮使用不刺破皮膚的雷射針灸，以低能量雷射照射穴位。

除針灸外，中藥也可作為輔助治療，但部分中藥可能與降血壓藥、抗血小板藥及抗凝血藥產生交互作用，患者應主動告知中醫師目前服用的藥物，切勿自行購藥、停藥或減量。

郭博元表示，中風後六個月內健保將中醫輔助治療納入給付範疇，住院患者可經主治醫師評估後會診中醫師，通常每周安排三次治療，出院後也可銜接中醫門診。不過，中醫治療無法取代復健及西醫，患者仍須規律控制血壓、血脂及心律不整等危險因子，降低再次中風風險。

中風後遺症依腦部受損位置不同，影響範圍相當廣泛，臨床上常見五大類症狀，包括肢體無力與痙攣、吞嚥困難、言語障礙、麻木與神經痛，以及認知功能異常、情緒變化與睡眠障礙。圖／北醫附醫提供
中風後遺症依腦部受損位置不同，影響範圍相當廣泛，臨床上常見五大類症狀，包括肢體無力與痙攣、吞嚥困難、言語障礙、麻木與神經痛，以及認知功能異常、情緒變化與睡眠障礙。圖／北醫附醫提供

中風 針灸 復健 中醫 確診

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