明起變天！兩波東北季風接連報到 日夜溫差近10度

高溫晴朗好天氣即將結束，今天入夜起兩波東北季風接力報到，溫度溜滑梯。首波降溫幅度較小，預計周日白天短暫回暖後，晚間又有一波更強東北季風南下，這波有望挑戰今年至今最強東北季風，北部低溫有機會跌破20度。

中央氣象署預報員鄭傑仁表示，接下來台灣將迎來兩波東北季風。第一波為今天入夜後一直持續到周六，各地低溫大約僅有21至25度；高溫部分，桃園以北、宜花地區下降到23至26度、竹苗及台東約27至30度，中南部地區仍有29度至32度。

鄭傑仁指出，第一波東北季風帶來低溫與前幾天相比變化不大、高溫略為下降。周日將暫時減弱，氣溫也會短暫回升。但入夜後一直到下周三，將有第二波東北季風報到。

鄭傑仁說，這波東北季風降溫感受較明顯，再加上下周一、二水氣充足，氣溫偏低。北部、宜花地區高溫僅21至25度，整體感受偏涼；中南部及台東高溫也跌了1至2度。低溫部分，中部以北、宜花低溫有機會下探19度，南部及台東則有21至25度。

鄭傑仁表示，北北基桃市區平地有機會出現20度左右低溫，因此第二波東北季風有機會挑戰截至目前為止今年最強東北季風寶座，但仍須視屆時低溫狀況而定。

鄭傑仁提醒，務必留意日夜溫差。第一波東北季風中南部高溫約31至32度，但夜晚清晨低溫恐怕僅剩23至25度，日夜溫差可達7至8度，尤其局部內陸地區溫差可能更大。第二波則因為中南部不下雨，白天高溫雖僅降1至2度，但日夜溫差可能接近10度。

接下來將有兩波東北季風報到。圖／氣象署提供