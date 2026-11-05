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10月CPI年增2.33%、連六個月破2% 11月恐再升溫

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

國內物價漲勢仍未降溫。主計總處5日公布10月消費者物價指數CPI）年增2.33%，雖較9月的2.74%收斂，但已連續六個月高於2%通膨警戒線；剔除蔬果及能源後的核心CPI年增2.23%。主計總處綜合統計處簡任視察蔡秀慧表示，預期11月CPI年增率仍將高於2%，且漲幅可能較10月擴大。

蔡秀慧指出，10月CPI年增率較9月縮小0.41個百分點，主要受到四項因素影響，包括蔬菜價格由漲轉跌、電價年增幅縮小、個人隨身用品漲勢收斂，以及個人照顧服務費下跌。

觀察10月七大類物價，全面呈現上漲，其中以交通及通訊類年增4.36%居冠，主要受到油料費上漲15.17%，以及國際航線燃油附加費、機場服務費調漲，帶動機票價格年增12.53%所致。

教養娛樂類年增2.94%居次，其中教養設備及用具年增9.51%，寫下歷年次高漲幅，僅次於9月。主計總處指出，主要受到記憶體等零組件價格上漲，推升電腦、其他電腦設備及軟體等商品售價。

其餘類別包括居住類年增2.07%、食物類年增2.05%、雜項類年增1.75%、醫藥保健類年增1.06%，衣著類年增0.64%。

值得注意的是，10月外食費年增3.01%，已連續五個月漲幅達3%以上。蔡秀慧指出，今年前十月外食費平均年增3%，相較2022年受到俄烏戰爭及國際原物料價格上漲影響，全年外食費漲幅一度達5.77%，目前漲勢已較當時趨緩。

不過，蔡秀慧也坦言，外食費屬於服務類價格，具有一定僵固性，業者調漲售價後，通常不易再調降；加上民眾幾乎每天都有外食需求，對價格上漲的感受也相對明顯。預估11月、12月外食費年增率仍將維持在3%左右，政府將持續關注後續變化。

展望11月，蔡秀慧表示，由於去年10月適逢中秋節，墊高比較基期，使今年10月CPI漲幅相對收斂。隨著節慶因素消退，預估11月CPI年增率仍將高於2%，且漲幅可能較10月擴大。

蔬菜價格也是影響後續物價走勢的重要變數。蔡秀慧指出，去年11月蔬菜批發均價約每公斤30元，今年11月迄今則約38元，兩者仍有一定價差。不過，距離11月底尚有一段時間，若後續天候穩定、蔬菜供應順暢，價格仍有調整空間，實際漲幅仍須持續觀察。

CPI 物價 消費者物價指數

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