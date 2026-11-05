COP31倡全球電氣化 學者：台整體達標但運輸落後

今年COP31提出全球電氣化倡議。學者表示，台灣雖然已有44%的能源使用來自於電力，但交通運輸類電氣化比例僅占1%；而半導體用電缺口也可能需要更多燃氣機組支撐。

聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方大會（COP31）將於11月9日至20日在土耳其舉行。台灣科技媒體中心今天邀請專家學者進行會前線上記者會。

本屆主辦方已提出「全球電氣化倡議」，希望透過「35-by-35 電氣化承諾」連結各國政策、技術與資金，目標在2035年前將電力占全球最終能源消費的比率從約23%提升至35%，並同步強化配電網基礎建設與擴大能源普及。

台灣大學氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯表示，全球目前的電氣化比例約23%，台灣在同樣的統計範疇下已有44%的能源使用來自電力，表面看似優於全球平均，但運輸部門電氣化比例僅約1%，低於全球進展。

此外，關於AI用電議題，趙家緯指出，台灣的資料中心即使以最高用電成長推估下，也占不到全國用電量的2%，因此重點仍然是在半導體產業。以台積電為例，目前購置的再生能源只能讓2030年再生能源占比達約45%、未達其承諾的60%，缺口可能需要更多燃氣機組支撐。

關於資金的議題，中華經濟研究院能源與環境研究中心（暨綠色經濟研究中心）研究員兼主任劉哲良坦言，民間資本追求回收本金與報酬率，因此高度集中在具穩定金流的項目，如再生能源等，而調適與韌性工程有點類似「強身健體」，缺乏收益讓民間資金難以主動投入。

劉哲良觀察台灣的情況，雖然台灣綠色投資金額名義上達新台幣5.4兆元，同樣大多集中在純綠能，正在轉型過渡期的高碳排產業同樣需要資金，如把燃煤或重油鍋爐改為燃氣鍋爐，依傳統定義不算綠色投資，卻能讓排放從高往低移動。

劉哲良建議效仿國際「混合金融」模式，由公部門或慈善基金購買順位較低的債權為專案兜底，讓民間資金較放心投入；民間資金願意為氣候犧牲部分報酬，但前提是能夠回本，期待民間資本大量投入並不切實際。