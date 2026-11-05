快訊

跌跌不休！這檔再爆2,218萬元違約交割 7券商申報

足球／C羅正式宣布退出葡萄牙國家隊 親發影片：該交還7號球衣了

台股殺千點還沒跌完？富邦投顧總座：融資斷頭賣壓將至「4萬點成關鍵」

聽新聞
0:00 / 0:00

COP31倡全球電氣化 學者：台整體達標但運輸落後

中央社／ 台北5日電

今年COP31提出全球電氣化倡議。學者表示，台灣雖然已有44%的能源使用來自於電力，但交通運輸類電氣化比例僅占1%；而半導體用電缺口也可能需要更多燃氣機組支撐。

聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方大會（COP31）將於11月9日至20日在土耳其舉行。台灣科技媒體中心今天邀請專家學者進行會前線上記者會。

本屆主辦方已提出「全球電氣化倡議」，希望透過「35-by-35 電氣化承諾」連結各國政策、技術與資金，目標在2035年前將電力占全球最終能源消費的比率從約23%提升至35%，並同步強化配電網基礎建設與擴大能源普及。

台灣大學氣候變遷與永續發展國際學位學程兼任助理教授趙家緯表示，全球目前的電氣化比例約23%，台灣在同樣的統計範疇下已有44%的能源使用來自電力，表面看似優於全球平均，但運輸部門電氣化比例僅約1%，低於全球進展。

此外，關於AI用電議題，趙家緯指出，台灣的資料中心即使以最高用電成長推估下，也占不到全國用電量的2%，因此重點仍然是在半導體產業。以台積電為例，目前購置的再生能源只能讓2030年再生能源占比達約45%、未達其承諾的60%，缺口可能需要更多燃氣機組支撐。

關於資金的議題，中華經濟研究院能源與環境研究中心（暨綠色經濟研究中心）研究員兼主任劉哲良坦言，民間資本追求回收本金與報酬率，因此高度集中在具穩定金流的項目，如再生能源等，而調適與韌性工程有點類似「強身健體」，缺乏收益讓民間資金難以主動投入。

劉哲良觀察台灣的情況，雖然台灣綠色投資金額名義上達新台幣5.4兆元，同樣大多集中在純綠能，正在轉型過渡期的高碳排產業同樣需要資金，如把燃煤或重油鍋爐改為燃氣鍋爐，依傳統定義不算綠色投資，卻能讓排放從高往低移動。

劉哲良建議效仿國際「混合金融」模式，由公部門或慈善基金購買順位較低的債權為專案兜底，讓民間資金較放心投入；民間資金願意為氣候犧牲部分報酬，但前提是能夠回本，期待民間資本大量投入並不切實際。

化學 電力 再生能源 氣候變遷

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

COP31氣候峰會 專家指台灣運輸部門電氣化比率僅1%、低於全球平均

馬來西亞推綠電能源轉型 太陽能融入生活產業

油價破百逼瘋通勤族、各國加速淘汰油車 這些國家怕大停電重啟已封存燃煤廠

華城、士電訂單排到2030年！009831鎖定AI電網、核能與供電商機

相關新聞

明起變天！兩波東北季風接連報到 日夜溫差近10度

高溫晴朗好天氣即將結束，今天入夜起兩波東北季風接力報到，溫度溜滑梯。首波降溫幅度較小，預計周日白天短暫回暖後，晚間又有一波更強東北季風南下，這波有望挑戰今年至今最強東北季風，北部低溫有機會跌破20度。

平日國旅補助經費僅用5成 Taiwan Pass加碼再售4.24萬張

交通部推動的平日國旅補助經費15.3億元，原預計11月用罄，但疑成效不彰，目前僅使用約5成、7.65億元，今天宣布補助方案延長至12月31日，另4.8萬套的Taiwan Pass 5折方案預估本月中旬售罄，延續國旅熱潮，交通部規畫第2波加碼再售4.24萬張，統計2波加碼預算將較原先編列的0.6億元，增加0.53億元。

10月消費者物價指數年增2.33% AI通膨持續發酵

主計總處公布10月CPI年增2.33%，連續六個月高於2%；AI需求推升記憶體等零組件漲價，進口物價年增33.32%續創新高。

脂肪肝恐演變肝癌！醫師籲減重別求快 控油也要小心膽結石找上門

脂肪肝不只是肝臟堆積脂肪，還可能增加肝癌風險。台南市立醫院胃腸肝膽科主治醫師牟聯瑞表示，近年非B、C型肝炎引起的代謝性肝病逐漸受到重視，尤其肥胖、合併肝指數異常的患者，更應積極控制體重，但也不宜完全不吃油脂，反而可能增加膽結石風險。

下周局部地區下探17度？研究揭低溫多燃188大卡 醫：小心吃錯反更胖

近日天氣晴時多雲，白天甚至溫暖偏熱，不過周末將轉涼，下周局部地區低溫下探17度。立冬將至，又到了吃補季節，不少人擔心食欲大增，體重也跟著失控。不過，天冷可能是減重的好時機。研究發現，人體處於攝氏16至19度的微涼環境時，能量消耗會增加，換算成每日約多消耗188大卡熱量。

冬天喝酒暖身又助眠？醫師搖頭：誤會大了 睡眠品質恐惡化

時序由秋入冬，天氣明顯轉涼，不少人認為在冷冷冬夜喝點小酒能暖身或助眠，甚至養成睡前小酌習慣。醫師提醒，很多人以為喝酒禦寒或催眠，其實誤會大了，長期下來不但無效，還恐在不知不覺中成癮，導致心情低落、睡眠品質惡化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。